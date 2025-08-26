वेलिंगटन : न्यूजीलैंड के घरेलू समर सीजन से पहले कुछ बड़ी चोटों की चिंताएं बन गई हैं जिसके कारण विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन अक्टूबर के पहले हफ्ते में बे ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैपल-हैडली ट्रॉफी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं।

ओ'रूर्के कम से कम तीन महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे क्योंकि स्कैन में उनकी पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर का पता चला है। 24 वर्षीय ओ'रूर्के को इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी और बाद में आगे की जांच के लिए वह स्वदेश लौट आए।

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि ओ'रूर्के तीन महीने तक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ब्लॉक से गुजरेंगे जिसके बाद उनकी गेंदबाजी और खेल में वापसी सुनिश्चित करने के लिए उनकी फिर से जांच की जाएगी। इस चोट का मतलब है कि ओ'रूर्के ऑस्ट्रेलिया (3-5 अक्टूबर), इंग्लैंड (18 अक्टूबर-1 नवंबर) और वेस्टइंडीज (5-22 नवंबर) के खिलाफ घरेलू गर्मियों में ब्लैककैप्स के शुरुआती व्हाइट-बॉल दौरों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

फिलिप्स को कमर की चोट के लिए और पुनर्वास की आवश्यकता है जिसके कारण वह जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हो गए थे और खेल में उनकी संभावित वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक महीने के भीतर उनकी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि एलन अपने दाहिने पैर की सर्जरी के बाद तीन महीने के लिए मैदान से बाहर रहेंगे।

व्हाइट-बॉल कप्तान सैंटनर जो कमर में दर्द के बाद सप्ताहांत में द हंड्रेड से घर लौट आए थे, की पेट की सर्जरी होनी है, जिसके ठीक होने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है। वाल्टर ने कहा कि वे सैंटनर को श्रृंखला में खेलने का पूरा मौका देंगे। उन्होंने कहा, 'मिच एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं और कौशल व नेतृत्व के लिहाज से हमारी टी20 टीम का अहम हिस्सा हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हफ्तों में जब हम अपनी टीम की घोषणा करेंगे, तो हम उन्हें टीम में शामिल कर लेंगे। उसके बाद हम सर्जरी के बाद उनके आराम और पुनर्वास की प्रगति का आकलन कर सकेंगे, और फिर सीरीज की पूर्व संध्या पर कोई फैसला ले सकेंगे।'

वाल्टर ने कहा, 'ग्लेन और फिन की सेवाएं खोना निराशाजनक है, जिन्होंने हाल के दिनों में हमारे टी20 सेटअप में महत्वपूर्ण बल्लेबाजी भूमिकाएं निभाई हैं। जिम्बाब्वे की तरह, उनकी अनुपलब्धता दूसरों के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण सीरीज में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगी।'

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने कहा कि चैपल-हैडली ट्रॉफी सीरीज के लिए टी20आई टीम की घोषणा सितंबर के दूसरे हफ़्ते में की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, 'चोट से जुड़ी एक सकारात्मक खबर यह है कि वेलिंगटन फायरबर्ड्स के तेज गेंदबाज बेन सियर्स उस साइड-स्ट्रेन से उबर गए हैं जिसके कारण वह जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहे थे और उनके घरेलू सीजन की शुरुआत के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है।'

