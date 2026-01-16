Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : साउथ अफ्रीका ने 2 जनवरी को अपनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम की घोषणा की और ओटनील बार्टमैन का नाम लिस्ट में नहीं था। सेलेक्टर्स ने छह दूसरे तेज गेंदबाजी के ऑप्शन चुने जिसमें टीनएज सेंसेशन क्वेना मफाका भी शामिल थे, और पार्ल रॉयल्स के इस तेज गेंदबाज को बाहर होना पड़ा। बार्टमैन ने बुधवार रात सेंचुरियन में शानदार हैट्रिक और पांच विकेट लेकर पार्ल रॉयल्स को SA20 प्लेऑफ में पहुंचाया। 

बार्टमैन ने 16 रन देकर 5 विकेट लेकर प्रिटोरिया कैपिटल्स को तहस-नहस कर दिया और लुंगी एनगिडी के बाद SA20 इतिहास में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए, जिन्हें आउट करके उन्होंने यह कारनामा पूरा किया। कैपिटल्स 127 रन पर ऑल आउट हो गई और पार्ल ने 29 गेंदें बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। यह 31 साल के इस खिलाड़ी की शानदार फॉर्म का एक और जबरदस्त सबूत था। वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद से उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, और उनका सीजन का टोटल अब 7 के शानदार स्ट्राइक रेट से 16 विकेट हो गया है, जिसका मतलब है हर 7 गेंदों में एक विकेट। 

शाम की शुरुआत बार्टमैन ने अपनी पहली दो गेंदों पर विकेट लेकर की, उन्होंने कॉनर एस्टरहुइजन और जॉर्डन कॉक्स को आउट करके कैपिटल्स को मुश्किल में डाल दिया। आंद्रे रसेल ने आखिर में बचाने की कोशिश की, लेकिन बार्टमैन 19वें ओवर में वापस आए और खेल खत्म कर दिया। रसेल डीप में कैच आउट हुए, लिजाद विलियम्स बोल्ड हुए और एनगिडी हैट्रिक पजल का आखिरी विकेट थे जब बार्टमैन ने कैच-एंड-बोल्ड पूरा किया। 

बार्टमैन अब SA20 इतिहास में 14.10 की औसत से सिर्फ 30 मैचों में 57 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए हैं। उनके नाम तीन बार चार-चार विकेट, एक बार पांच विकेट और इस टूर्नामेंट में सबसे भरोसेमंद डेथ बॉलर के तौर पर पहचान है। लुंगी एनगिडी को छोड़कर उनके पास डेथ ओवरों को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज नहीं है। 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका टीम 

एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया, कगिसो रबाडा, जेसन स्मिथ 