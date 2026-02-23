पल्लेकेले : पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने उन अटकलों को टाल दिया कि 'द हंड्रेड' ऑक्शन में कम से कम चार भारतीय फ्रेंचाइजी उनके देश के खिलाड़ियों को नजरअंदाज करेंगी और कहा कि यह मामला उनके कंट्रोल से बाहर है। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स (RPSG ग्रुप), MI लंदन (रिलायंस), सदर्न ब्रेव (GMR) और सनराइजर्स लीड्स (सन ग्रुप) IPL में टीम मालिकों से जुड़े हैं और ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वे सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बचेंगे।

फरहान ने मंगलवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम के टी20 वर्ल्ड कप सुपर आठ मैच से पहले कहा, 'देखिए, यह तय करना हमारे हाथ में नहीं है कि कौन हमें चुनेगा या नहीं। यह हमारे हाथ में नहीं है। हमें जहां भी मौका मिलेगा, जो भी इंटरेस्टेड हैं वे हमें चुन सकते हैं और हम उस लीग में खेलने के लिए तैयार हैं।' जब फरहान से पूछा गया कि दुनिया भर की उन फ्रेंचाइजी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों नहीं चुना जा रहा है जिनके IPL से मजबूत रिश्ते हैं, तो उन्होंने कहा, 'और हमें लोगों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है - जैसा आपने कहा।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे बहुत उम्मीद है, हर खिलाड़ी हर लीग के लिए खेलना चाहता है, और द हंड्रेड सबसे अच्छी लीग में से एक है। इसलिए अच्छे की उम्मीद करें।' पाकिस्तान के 67 पुरुष और महिला क्रिकेटरों ने, जिसमें लगभग पूरी पुरुषों की टी20 वर्ल्ड कप टीम शामिल है, द हंड्रेड के लिए रजिस्टर किया है।

मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ सहित कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। 2008 में 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद से IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया है। 2023 में इसके लॉन्च होने के बाद से SA20 में कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं हुआ है, सभी 6 टीमों के मालिक IPL से जुड़े फ्रेंचाइजी ग्रुप से हैं। इसी तरह UAE के ILT20 में, MI लंदन और सदर्न ब्रेव के मालिकों के कंट्रोल वाली फ्रेंचाइजी ने चार सीजन में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन नहीं किया है।

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पहले कहा था कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेते हैं तो यह शर्म की बात होगी। ब्रुक ने पिछले हफ्ते कहा था, 'कुछ कमाल के क्रिकेटर हैं और हां, और वे बहुत अच्छी भीड़ भी लाते हैं। इसलिए यह शर्म की बात होगी कि कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां न हों और टूर्नामेंट और कॉम्पिटिशन को और भी बेहतर न बनाएं।' द हंड्रेड का आने वाला सीजन 21 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा जबकि खिलाड़ियों की नीलामी मैच 11 और 12 के लिए तय है।