स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड की लोकप्रिय 100 गेंदों की लीग The Hundred के 2026 सीजन के लिए हुए विमेन्स ऑक्शन में पाकिस्तान की महिला क्रिकेटरों को निराशा हाथ लगी। ऑक्शन में शामिल चारों पाकिस्तानी खिलाड़ी अनसोल्ड रह गईं और किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपने स्क्वॉड में शामिल नहीं किया। इस सूची में Fatima Sana, Sadia Iqbal, Muneeba Ali और Diana Baig जैसे खिलाड़ी शामिल थीं, जिन्होंने 15,000 पाउंड के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन के लिए अपना नाम दर्ज कराया था।

शॉर्टलिस्ट के बाद भी नहीं मिली टीम

ऑक्शन प्रक्रिया में चार में से दो खिलाड़ियों को अंतिम चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शीर्ष रैंक वाली गेंदबाज सादिया इकबाल फाइनल लिस्ट में शामिल थीं। हालांकि, अंतिम बोली प्रक्रिया के दौरान किसी भी फ्रेंचाइजी ने इन दोनों खिलाड़ियों के नाम पर बोली नहीं लगाई। इस वजह से दोनों खिलाड़ी भी अनसोल्ड रह गईं और आगामी सीजन में द हंड्रेड का हिस्सा नहीं बन सकेंगी।

राष्ट्रीयता को लेकर उठी थी बहस

ऑक्शन से पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि कुछ फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने से बच सकती हैं। इन रिपोर्ट्स के बाद क्रिकेट जगत में काफी चर्चा शुरू हो गई थी। यह मुद्दा तब और बड़ा हो गया जब इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान Harry Brook सहित कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इसके बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और टूर्नामेंट की फ्रेंचाइजियों ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के चयन में राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि चयन केवल प्रदर्शन, उपलब्धता और टीम की जरूरतों के आधार पर किया जाता है।

अब मेन्स ऑक्शन पर नजर

महिला ऑक्शन के बाद अब सभी की नजर पुरुष खिलाड़ियों के ऑक्शन पर है, जो 12 मार्च को आयोजित होने वाला है। इस ऑक्शन के लिए कुल 63 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अंतिम बोली प्रक्रिया के लिए केवल 14 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

मेन्स ऑक्शन में कई बड़े पाकिस्तानी सितारे शामिल हैं। इनमें तेज गेंदबाज Haris Rauf, Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah और ऑलराउंडर Shadab Khan जैसे नाम प्रमुख हैं। इन खिलाड़ियों ने 100,000 पाउंड के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में एंट्री की है। इसके अलावा Saim Ayub भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

अन्य खिलाड़ियों का बेस प्राइस

कुछ अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अलग-अलग बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में हिस्सा लिया है। Abrar Ahmed, Mohammad Amir और Zaman Khan का बेस प्राइस 75,000 पाउंड रखा गया है। Imad Wasim और Usama Mir ने 50,000 पाउंड के बेस प्राइस के साथ एंट्री की है। वहीं आकिफ जावेद और सलमान मिर्जा ने 31,000 पाउंड के बेस प्राइस पर खुद को रजिस्टर किया है।

पहले भी खेल चुके हैं कई खिलाड़ी

शॉर्टलिस्ट किए गए कई पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले भी द हंड्रेड में हिस्सा ले चुके हैं। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी पिछले सीजन में वेल्श फायर टीम के लिए खेले थे, जबकि इमाद वसीम Trent Rockets का हिस्सा रहे थे। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने MI London और शादाब खान ने Birmingham Phoenix का प्रतिनिधित्व किया था।