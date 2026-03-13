स्पोर्ट्स डेस्क : मुस्तफिज़ुर रहमान यूनाइटेड किंगडम की फ्रैंचाइजी-आधारित लीग 'द हंड्रेड' में खेलने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। गुरुवार को लंदन के पिकाडिली लाइट्स में हुई लीग की पहली नीलामी में बर्मिंघम फीनिक्स ने उन्हें खरीदा है। इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को उनकी बेस प्राइस 100,000 पाउंड में खरीदा गया। इस तरह गुरुवार को बिकने वाले वह एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए।

ऋषाद हुसैन, जिनका नाम पहले आया था, वह बिना बिके रह गए क्योंकि किसी भी टीम ने इस लेग-स्पिनर को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऋषाद और मुस्तफिज़ुर रहमान बांग्लादेश से नीलामी के लिए चुने गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची में शामिल थे। जहां ऋषाद का नाम एक विशेष श्रेणी में रखा गया था, वहीं मुस्तफिज को लंबी सूची (longlist) में रखा गया था।

मुस्तफिज पहले 'वाइटैलिटी ब्लास्ट' (फ़्रैंचाइज़ी युग से पहले UK की T20 लीग) में ससेक्स के लिए खेल चुके हैं, उन्हें एडगबास्टन स्थित बर्मिंघम टीम ने नीलामी के तीसरे और अंतिम चरण में खरीदा। तीसरे और अंतिम चरण में अलग-अलग टीमों को खिलाड़ियों को नामित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसमें हर नामांकन को एक तरह से बेस प्राइस की बोली ही माना गया।

ससेक्स के 21 वर्षीय अनकैप्ड बल्लेबाज जेम्स कोल्स को इस पहली नीलामी में बड़ी रकम मिली। उन्हें 390,000 पाउंड की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा गया। 'द हंड्रेड' लीग, जिसके मालिकाना हक में हाल ही में बदलाव हुआ था (जब चार भारतीय फ्रैंचाइजियों ने चार टीमों में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी थी), 21 जुलाई से शुरू होगी।

मुस्तफिज को IPL के अगले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलना था। लेकिन भारतीय बोर्ड का आदेश मिलने के बाद कोलकाता ने उन्हें टीम से हटा दिया। इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने हाल ही में संपन्न हुए ICC पुरुष टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया था। इस तेज गेंदबाज को बाद में पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन में खेलने के लिए लाहौर कलंदर्स द्वारा सीधे तौर पर टीम में शामिल करने की घोषणा की गई।