स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के ओपनर Sahibzada Farhan ने ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाकर Virat Kohli का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुपर-8 चरण में पाकिस्तान भले ही बाहर हो गया, लेकिन फरहान टीम की सबसे बड़ी सकारात्मक उपलब्धि रहे।

शानदार फॉर्म के बावजूद द हंड्रेड से बाहर

रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बावजूद फरहान को The Hundred 2026 की नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। इस नीलामी में 247 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, जिनमें 16 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन फरहान का नाम गायब है।

खुद जताई थी खेलने की इच्छा

टूर्नामेंट के दौरान फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हर खिलाड़ी दुनिया की बेहतरीन लीग में खेलना चाहता है और द हंड्रेड उनमें से एक है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।

ECB का बयान और चयन मानदंड

पूर्व इंग्लिश ऑलराउंडर Moeen Ali और कप्तान Harry Brook समेत कई लोगों की चिंताओं के बीच इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने कहा कि खिलाड़ियों का चयन प्रदर्शन, उपलब्धता और टीम की जरूरतों के आधार पर होगा।

द हंड्रेड नीलामी में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ी

द मेन्स हंड्रेड नीलामी में शामिल प्रमुख पाकिस्तानी खिलाड़ियों में Haris Rauf, Shaheen Afridi, Shadab Khan, Naseem Shah, Muhammad Amir सहित कुल 16 खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं महिला वर्ग में केवल Sadia Iqbal और Fatima Sana को शॉर्टलिस्ट किया गया है। नीलामी 11 और 12 मार्च को होगी।

आगे क्या है फरहान के लिए?

29 वर्षीय फरहान अब बांग्लादेश दौरे पर पाकिस्तान टीम के साथ नजर आ सकते हैं, जहां 11 से 15 मार्च तक तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। वह अभी तक वनडे डेब्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए उन्हें नियमित मौका मिल सकता है। इसके बाद वह 2026 में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में सियालकोट स्टैलियंस के लिए खेलते दिखेंगे।