स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद कहा कि यह यह बहुत बड़ी बात है। द. अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को भारत में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले यह कमाल 2000 में किया था।

भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

बावुमा ने मैच और सीरीज जीतने पर कहा, यह बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए पर्सनली, चोट की वजह से कुछ महीनों से गेम से बाहर था। हर दिन आप भारत आकर 2-0 से सीरीज नहीं जीत सकते। खास बात यह है कि एक ग्रुप के तौर पर हमारे बुरे दिन भी थे और इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। हम जो करना चाहते हैं, उसे लेकर हमारी सोच में बड़ा बदलाव आया है। मुझे लगता है कि हमारी तैयारी कुछ खास है - लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए मैदान में उतरते हैं। कोई भी अपने दिन अपनी टीम के लिए ऐसा कर सकता है - यही विश्वास है।'

उन्होंने कहा, 'एक टीम के तौर पर हम सच में अच्छी जगह पर हैं। जिस तरह से हमने यहां परफॉर्म किया है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। यह एक बड़ी बात है, हर कोई जानना चाहता है कि वे कहां खड़े हैं। लोग अपनी टीम के लिए मैन बनना चाहते हैं। सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। हम बड़े 100 नहीं देखते हैं लेकिन हमारे 4-5 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं अपनी टीम के बारे में और भी बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन हां। साइमन को 2015 में भारत में खेलने का एक्सपीरियंस है, वह केशव को काफी अच्छे से कॉम्प्लिमेंट करता है। बॉल के साथ थोड़ी और चालाकी, उनके हाथों से बॉल छीनना मुश्किल है। साइमन इस सीरीज में हमारे लिए सही खिलाड़ी थे।'