स्पोर्ट्स डेस्क : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 में जगह पक्की कर ली। कोलंबो के R. Premadasa Stadium में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने हर विभाग में पाकिस्तान को मात दी। मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान Salman Ali Agha ने हार का ठीकरा किसी एक बल्लेबाज पर नहीं, बल्कि अपनी टीम के स्पिन आक्रमण पर फोड़ा।

स्पिन का दांव पड़ा उल्टा

पाकिस्तान ने कोलंबो की पिच को ध्यान में रखते हुए छह स्पिन विकल्पों के साथ मैदान में उतरने की रणनीति अपनाई। शुरुआत अच्छी रही जब आगा ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को शून्य पर आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद Ishan Kishan ने 40 गेंदों में 77 रन की विस्फोटक पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया।

आगा (1/5), सैम अयूब (3/25) और उस्मान तारिक (1/24) ने किफायती गेंदबाजी की, लेकिन अबरार अहमद और शादाब खान महंगे साबित हुए। नतीजा यह रहा कि भारत ने 175/7 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया।

मैच के बाद आगा ने साफ कहा: 'हमारे स्पिनरों का दिन अच्छा नहीं था। गेंदबाजी में एक्जीक्यूशन की कमी रही। पिछले छह महीनों में हमारे स्पिनरों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन आज हम योजना के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर पाए।'

पावरप्ले में बिखरी पाकिस्तान की बल्लेबाजी

176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। पावरप्ले में ही कई अहम विकेट गिर गए और टीम कभी लय नहीं पकड़ सकी। Usman Khan ने 44 रन बनाकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन दूसरे छोर से कोई बड़ा योगदान नहीं मिला। कोई भी अन्य बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका।

भारत की ओर से Hardik Pandya, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah और Axar Patel ने दो-दो विकेट झटके और पाकिस्तान को 114 रन पर समेट दिया। आगा ने स्वीकार किया: 'हमने पावरप्ले में बहुत ज्यादा विकेट गंवा दिए। ऐसे बड़े मुकाबलों में भावनाएं हावी होती हैं, लेकिन हमें बेहतर तरीके से संभालना होगा।'

सुपर 8 की तस्वीर

भारत की यह लगातार तीसरी जीत रही और टीम ने सुपर 8 में प्रवेश कर लिया। अब पाकिस्तान को 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी, तभी आगे बढ़ने की उम्मीद बची रहेगी।

मैदान के बाहर भले ही ‘नो-हैंडशेक’ जैसे मुद्दे चर्चा में रहे हों, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम का क्लीनिकल प्रदर्शन और पाकिस्तान की रणनीतिक चूक ही असली कहानी रही। भारत अब अपने अंतिम ग्रुप मैच में नीदरलैंड्स से भिड़ेगा और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है।