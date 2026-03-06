नई दिल्ली : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 एडिशन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों का खुलासा किया है। भारत के संजू सैमसन इस लिस्ट में जगह बनाने वाले अकेले भारतीय हैं। शुक्रवार को जारी लिस्ट के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेटेड लिस्ट में आठ खिलाड़ियों के नाम हैं। ICC वेबसाइट के मुताबिक सिर्फ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दो-दो खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड के लिए नॉमिनेटेड खिलाड़ियों की लिस्ट :

विल जैक्स (इंग्लैंड)

8 मैच

226 रन

9 विकेट

इंग्लैंड के इस वर्सेटाइल ऑलराउंडर ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को 8 में से 6 मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने चार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते जिसमें श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम सुपर 8 मैचों में शानदार परफॉर्मेंस शामिल है। नीचने क्रम में बैटिंग करते हुए उन्होंने एक फिनिशर के तौर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 176.56 के स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए जिससे आखिरी पारी में तेजी से रन बनाने में मदद मिली। उनका सबसे अच्छा बैटिंग प्रदर्शन इटली के खिलाफ रहा, जिसमें उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाकर इंग्लैंड को 105/5 से 202/7 पर पहुंचाया, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे।

एक असरदार ऑफ-स्पिनर के तौर पर उन्होंने जरूरी विकेट भी दिलाए। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने चार ओवर में 3/22 के आंकड़ों के साथ मिडिल ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया। इसके बाद बल्ले से भी 21 रन बनाए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना ऑल-राउंड फॉर्म जारी रखा, 2 विकेट लिए और नाबाद 32 रन बनाकर इंग्लैंड को चार विकेट से जीत दिलाई।

साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)

7 मैच

383 रन

76.60 औसत

160.25 स्ट्राइक रेट

साहिबज़ादा फरहान पाकिस्तान के एक ऐसे कैंपेन में सबसे अलग थे जो ठीक-ठाक नहीं चल रहा था। ओपनिंग बल्लेबाज ने छह इनिंग्स में 383 रन बनाए जिससे पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बन गया। वह एक ही एडिशन में दो सेंचुरी बनाने वाले पहले प्लेयर भी बने, उन्होंने श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ शतक लगाए। हालांकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी नेट रन-रेट से चूक गया।

संजू सैमसन (भारत)

4 मैच

232 रन

77.33 एवरेज

201.73 स्ट्राइक रेट

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में हर परफॉर्मेंस के साथ बेहतर होते जा रहे हैं, और भारत के पिछले दो मैचों, सेमीफाइनल और आखिरी सुपर 8 मैच में लगातार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज पर सुपर 8 में अहम जीत में 50 गेंदों पर नाबाद 97* रन बनाए, इसके बाद नॉकआउट सेमीफाइनल में 42 गेंदों पर तेज़ 89 रन बनाकर एक बार फिर भारत की बढ़त बनाई।

लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका)

7 मैच

12 विकेट

7.19 इकॉनमी

लुंगी एनगिडी साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजी अटैक का एक अहम हिस्सा रहे हैं और मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में उनके सबसे लगातार अच्छा खेलने वाले फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत कनाडा के खिलाफ 4 विकेट लेकर की और इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ एक रोमांचक मैच में 3/26 का स्पैल फैंका जिसका फैसला दो सुपर ओवर से हुआ। एनगिडी ने सुपर 8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तीन विकेट लिए। भारत के खिलाफ विकेट नहीं लेने पर भी एनगिडी ने अपनी ऑफ-कटर्स पर कड़ा कंट्रोल बनाए रखा और अपने चार ओवर में सिर्फ 15 रन दिए।

एडेन मार्करम (साउथ अफ्रीका)

8 मैच

286 रन

एक विकेट

एडेन मार्करम ने टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आठ मैचों में तीन हाफ-सेंचुरी बनाईं। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए उनका शानदार प्रदर्शन ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड और सुपर 8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ रन-चेज में देखने को मिला। उन्होंने ब्लैक कैप्स के खिलाफ नाबाद 86 रन बनाए जिससे साउथ अफ्रीका 17.1 ओवर में 176 रन का टारगेट पूरा कर सका और वेस्टइंडीज के खिलाफ 16.1 ओवर में 177 रन का टारगेट पूरा करने में अपनी टीम की मदद करते हुए एक और नाबाद 86 रन बनाए। हालांकि मार्करम ने अब तक सिर्फ एक विकेट लिया है, लेकिन यह एक अहम ब्रेकथ्रू था, उन्होंने भारत के खिलाफ अहम मैच में ईशान किशन को आउट किया जिसे साउथ अफ्रीका ने आराम से 76 रन से जीत लिया।

रचिन रवींद्र (न्यूजीलैंड)

8 मैच

11 विकेट

128 रन

पावर-हिटर रचिन रवींद्र ने इस टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका पहला सुपर 8 मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर ने श्रीलंका के खिलाफ बड़ा असर डाला, 32 रन बनाए और 4/27 लेकर को-होस्ट टीम को 107/8 पर रोकने में मदद की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3/19 विकेट लिए, भले ही न्यूजीलैंड हार गया था।

शैडली वैन शल्कविक (USA)

4 मैच

13 विकेट

6.80 इकॉनमी

USA ग्रुप स्टेज के बाद बाहर हो गया, लेकिन शैडली वैन शल्कविक टी20 वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के टॉप बॉलर्स में से एक रहे। सिर्फ चार मैचों में इस अमेरिकन तेज गेंदबाज ने शानदार इकॉनमी रेट से 13 विकेट लिए, जो सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में बराबरी पर है। इस एडिशन में वैन शल्कविक ने 7 फरवरी को भारत के खिलाफ 4 विकेट लेकर टूर्नामेंट की शुरुआत की जिसमें उन्होंने तेज गेंदबाजी में सटीक वेरिएशन का इस्तेमाल करके को-होस्ट टीम को एक समय 77/6 पर ला दिया था। उन्होंने अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी 4/25 के स्पैल के साथ जबरदस्त आंकड़े पेश किए।

टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)

8 मैच

274 रन

45.66 औसत

161.17 स्ट्राइक रेट

टिम सीफर्ट ने न्यूजीलैंड के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल तक के सफर में अहम योगदान दिया है। उन्होंने 8 मैचों में 274 रन बनाए हैं जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने अफगानिस्तान और UAE के खिलाफ फिफ्टी के साथ टूर्नामेंट की जोरदार शुरुआत की, लेकिन सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 58 रन की पारी उनकी सबसे अहम पारी साबित हुई। फिन एलन के साथ ओपनिंग करते हुए सीफर्ट ने 117 रन की पार्टनरशिप की जिससे ब्लैक कैप्स ने 170 रन का लक्ष्य आराम से हासिल कर लिया।