स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप 2025 फाइनल में एक बार फिर टॉस के दौरान वही नज़ारा देखने को मिला, जिसकी पहले से चर्चा थी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया और यही नहीं, मैदान पर मौजूद कमेंटेटर रवि शास्त्री ने भी आगा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यह वाकया सोशल मीडिया पर तुरंत ट्रेंड बन गया।

टॉस पर फिर दिखी तल्ख़ी

14 सितंबर को लीग मैच और 21 सितंबर को सुपर-4 मुकाबले में भी सूर्या ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से परहेज़ किया था। फाइनल में भी वही नज़ारा दोहराया गया। सूर्या ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी और आगा बिना हैंडशेक किए अपनी टीम लेकर बल्लेबाज़ी के लिए उतरे।

शास्त्री ने भी किया किनारा

टॉस के दौरान अक्सर कमेंटेटर दोनों कप्तानों से बातचीत करता है। लेकिन इस बार रवि शास्त्री ने भी सलमान आगा से कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय बातचीत पाकिस्तानी दिग्गज वकार यूनुस ने आगे बढ़ाई। इससे संकेत मिला कि मैदान पर ही नहीं, माइक्रोफोन के ज़रिए भी दूरियां साफ नज़र आ रही हैं।

अजेय भारत, दबाव में पाकिस्तान

भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रहा है, जबकि पाकिस्तान को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दोनों टीमें फाइनल में आमने-सामने हैं। लेकिन खिलाड़ियों के व्यवहार ने मैच से पहले ही गर्माहट और रोमांच को बढ़ा दिया है।

पिछली घटनाओं की गूंज

मैदान पर तनाव कोई नई बात नहीं। हाल ही में सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी गेंदबाज़ हारिस रऊफ पर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन का आरोप लगा था और दोनों पर मैच फीस का 30% जुर्माना भी ठोका गया। इस घटना के बाद से ही दोनों देशों के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पर लगातार नज़र रखी जा रही है।

सोशल मीडिया पर 'नो हैंडशेक' ट्रेंड

फाइनल के टॉस का यह दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। #NoHandshake हैशटैग फिर से ट्रेंडिंग में पहुंच गया है। क्रिकेट प्रेमियों के बीच अब सवाल यही है कि मैदान पर इस ‘ठंडे रिश्ते’ का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दिखेगा या नहीं।