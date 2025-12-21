स्पोर्ट्स डेस्क: दुबई में खेले गए U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। 348 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय अंडर-19 टीम दबाव में पूरी तरह बिखर गई और 192 रनों से मुकाबला हार गई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तानी कप्तान और मैन ऑफ द मैच ने टीम के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

पाक कप्तान फरहान यूसुफ का बयान

पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने जीत के बाद कहा, 'हम टॉस हारने से खुश थे क्योंकि हमारी योजना पहले बल्लेबाज़ी करने की ही थी। समीर मिन्हास ने पिछले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन किया और 348 का स्कोर हमारे लिए बहुत मजबूत था। टीम ने सामूहिक रूप से बेहतरीन खेल दिखाया। भारत के खिलाफ पहला मैच हारने के बावजूद कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट ने हमारा हौसला बनाए रखा, जिससे टीम आत्मविश्वास में रही।'

मैन ऑफ द मैच और सीरीज समीर मिन्हास की प्रतिक्रिया

मैच और सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए समीर मिन्हास ने कहा, 'मेरी कोशिश सिर्फ टीम के लिए रन बनाने की थी। मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मैं अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहता था। पिच बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी थी, इसलिए हमने पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया। यह पारी और यह खिताब मेरे लिए हमेशा यादगार रहेंगे।'

मैच का हाल

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 50 ओवरों में 8 विकेट पर 347 रन बनाए। ओपनर समीर मिन्हास ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ 71 गेंदों में शतक पूरा किया और 172 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने भारत के सामने बेहद कठिन लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसे भारतीय टीम हासिल नहीं कर सकी।

पाकिस्तान ने 2012 के बाद जीता खिताब

भारत की बल्लेबाज़ी लक्ष्य के दबाव में पूरी तरह लड़खड़ा गई और टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। पाकिस्तान ने 192 रनों से मुकाबला जीतकर 2012 के बाद पहली बार U19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा साबित किया, जबकि भारत को फाइनल में करारी निराशा हाथ लगी।