स्पोर्ट्स डेस्क: स्टार ओपनर रोहित शर्मा सितंबर और अक्टूबर में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाली अनाधिकारिक सीरीज के जरिए वनडे में वापसी करने पर विचार कर रहे है। भारतीय वनडे कप्तान रोहित ने आखिरी बार मार्च में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में राष्ट्रीय टीम के लिए मैच खेला था। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के हाई प्रोफाइल दौरे की तैयारी शुरू कर दी है।

रिपोर्टस के अनुसार रोहित ने भारत ए के लिए खेलने में रुचि दिखाई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। श्रृंखला के मैच 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को खेले जाएंगे। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सुझाव दिया है कि 2027 का एकदिवसीय विश्व कप रोहित शर्मा का इस प्रारूप में अंतिम प्रदर्शन हो सकता है। उनका मानना ​​है कि रोहित के जाने के बाद भारतीय टीम प्रबंधन शुभमन गिल को कप्तानी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनाएगा।

नेतृत्व की जिम्मेदारियो में गिल की लगातार बढ़ती भूमिका की तुलना किसी परीकथा से की जा रही है। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान कप्तानी गिल को सौंपी गई जिन्होंने इंग्लैंड में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यादगार सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त की।

इस दौरान 754 रन बनाने वाले इस युवा बल्लेबाज को बाद में एशिया कप टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उप-कप्तान बनाया गया। इस प्रगति और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके विकास ने रोहित के दीर्घकालिक भविष्य को लेकर और भी चर्चाए शुरू कर दी है खासकर जब यह अनुभवी सलामी बल्लेबाज पहले ही टी20 और टेस्ट प्रारूपो से दूर हो चुका है।

पिछले साल भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा न होने के बावजूद गिल को जिम्बाब्वे में पांच मैचो की श्रृंखला में टीम की कमान संभालने के लिए भेजा गया था। उस दौरे के बाद उनका ध्यान वनडे और टेस्ट मैचो पर ज्यादा केंद्रित हो गया जबकि टी20 क्रिकेट कुछ समय के लिए उनके करियर से दूर हो गया। अब उप कप्तान बनने के बाद गिल जुलाई 2024 के बाद अपने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलेंगे।