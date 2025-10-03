नई दिल्ली (निकलेश जैन) – केरल के रहने वाले भारत के 21 वर्षीय ग्रांड मास्टर निहाल सरीन नें अंततः अपने खेल जीवन का एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। अक्टूबर 2025 की प्रकाशित फीडे रेटिंग सूची में निहाल पहली बार 2700 रेटिंग पर पहुँच गए है और ऐसा करने वाले वे भारत के दसवें शतरंज खिलाड़ी बन गए। निहाल नें यह उपलब्धि फीडे ग्रांड स्विस 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9.9 एलो अंक हासिल कर पाई। इससे पहले निहाल लाइव रेटिंग में 2700 के पार पहुंचे जरूर थे पर आधिकारिक रेटिंग आने तक वह उसे कायम नहीं रख पाये थे । निहाल से पहले विश्वनाथन आनंद , कृष्णन शशिकिरण , पेंटाला हरीकृष्णा , विदित गुजराती , अधिबन भास्करन, डी गुकेश , अर्जुन एरीगैसी , आर प्रज्ञानन्दा और अरविंद चितांबरम यह मुकाम हासिल कर चुके है , वर्तमान में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके सात खिलाड़ी 2700 रेटिंग के अधिक के है ।

भारत के शीर्ष खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिला। अर्जुन एरीगैसी 1.5 एलो अंक जोड़कर विश्व नंबर 4 पर लौट आए जबकि आर प्रज्ञानन्दा एक स्थान फिसलकर विश्व नंबर 5 पर आ गए। विश्व चैम्पियन डी गुकेश मई 2024 के बाद पहली बार विश्व टॉप 10 से बाहर हो गए। इसके बावजूद भारत के छह खिलाड़ी अब भी विश्व टॉप 30 में शामिल हैं।

महिला वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ी लगातार चमक बिखेर रही हैं। फीडे महिला विश्व कप विजेता ग्रांड मास्टर दिव्या देशमुख फीडे ग्रांड स्विस ओपन में शानदार प्रदर्शन कर विश्व नंबर 11 पर लौट आईं। वहीं ग्रांड मास्टर आर वैशाली नें लगातार दूसरी बार फीडे ग्रांड स्विस महिला वर्ग का खिताब जीतकर 19.6 एलो अंक जोड़े और विश्व नंबर 15 पर पहुँच गईं है । वर्तमान में महिला वर्ग की विश्व टॉप 20 में भारत की चार खिलाड़ी – कोनेरु हम्पी (6), दिव्या देशमुख (11), आर वैशाली (15) और हरिका द्रोणावल्ली (18) शामिल हैं।

कुल मिलाकर भारत के 12 खिलाड़ी विश्व टॉप 100 और महिला वर्ग में 8 खिलाड़ी विश्व टॉप 100 में मौजूद हैं।

संघ स्तर पर देखें तो भारत फिलहाल औसत एलो रेटिंग के आधार पर ओपन वर्ग में अमेरिका से 12 अंक पीछे रहते हुए दूसरे स्थान पर है। महिला और मिश्रित दोनों वर्गों में भारत दूसरे स्थान पर है, जहाँ महिला वर्ग में भारत चीन से 92 अंक और मिश्रित वर्ग में 21 अंक पीछे है।