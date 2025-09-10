Go to PunjabKesari.in

वेलिंग्टन : न्यूजीलैंड ने भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी महिला एकदिवसीय विश्वकप के लिए अपनी टीम में अनकैप्ड ऑलराउंडर फ्लोरा डेवनशायर को जगह दी है। चयनकर्ताओं ने पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स और ब्री इलिंग को भी विश्व कप टीम में जगह दी है। इन सभी खिलाड़यिों के नाम कुल मिला कर आठ एकदिवसीय मैच हैं। 

बाएं हाथ की 22 साल की स्पिनर डेवनशायर ने इसी साल श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेला था। इसके अलावा जून-जुलाई के दौरान जब न्यूजीलैंड ए की टीम इंग्लैंड गई थी तो वह भी टीम का हिस्सा थीं। 15 खिलाड़यिों की टीम में डेवनशायर के शामिल होने के कारण 26 एकदिवसीय मैच खेलने वाली साथी बाएं हाथ की स्पिनर फ्रान जोनास को टीम में जगह नहीं बना पाई है। डेवनशायर ने अभी तक एक भी एकदिवसीय मैच नहीं खेला है। 

न्यूजीलैंड मुख्य कोच बेन सॉयर ने कहा, ‘जब किसी एक ही स्थान के लिए कई खिलाड़यिों का विकल्प मौजूद हो तो मुश्किल निर्णय लेने पड़ते हैं। फ्रान जैसी अच्छी खिलाड़ी को टीम से बाहर रखना एक कठिन फैसला था।' सॉयर ने कहा, ‘मैं खासतौर पर उन चार खिलाड़ियों की सराहना करना चाहूंगा जो अपना पहला विश्व कप खेलने वाली हैं। उन सभी ने इस मौके को अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि वे टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करती हैं। मैं टीम के संतुलन से बहुत खुश हूं।' 

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे पास परिस्थितियों और विपक्षी टीमों को देखते हुए एक अच्छा संतुलन है। फ्लोरा के पास बल्लेबाजी के साथ एक आक्रामक सोच और कौशल है, जो निचले क्रम में बेहद महत्वपूर्ण है। बेला एक बहुमुखी बल्लेबाज हैं जो मैदान के चारों ओर 360 डिग्री शॉट मार सकती हैं और किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी कर सकती हैं।' 

सॉयर ने कहा, ‘मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इस टीम के साथ जिन चार वैश्विक आयोजनों का मैं हिस्सा रहा हूं, उसकी तुलना में यह टीम सबसे बेहतर है। अप्रैल के बाद से हमारे कैलेंडर में कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं होने से हमें खासतौर पर अपने शारीरिक कौशल पर कड़ी मेहनत करने का अवसर मिला है, जो भारत में निर्णायक साबित हो सकता है।' 

टीम 13 सितंबर को UAE के लिए रवाना होगी, जहां टूर्नामेंट से पहले के कैंप में इंग्लैंड के साथ दो अभ्यास मैच खेलने है और उसके बाद वे भारत के लिए रवाना होंगी। उनका पहला विश्व कप मैच एक अक्टूबर को इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। 

महिला वनडे विश्वकप के लिए न्यूजीलैंड टीम : 

सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवनशायर, इज्जी गेज , मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स, जेस कर, अमेलिया कर, रोजमेरी मायर, जॉर्जिया प्लीमर और ली ताहुहू। 