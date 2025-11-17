स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर डैरिल मिचेल पहले वनडे में शानदार शतक जड़ने के तुरंत बाद ग्रोइन स्ट्रेन का शिकार हो गए।

क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले मुकाबले में मिचेल ने 118 गेंदों पर बेहतरीन 119 रन बनाए और टीम को 7 रन से जीत दिलाई। हालांकि, बल्लेबाजी के बाद वे फील्डिंग करने नहीं उतरे। अब सोमवार को उनकी स्कैन रिपोर्ट आने के बाद ही बचे हुए मैचों के लिए उनकी उपलब्धता तय होगी।

हेनरी निकोल्स को बुलाया गया तुरंत कवर के तौर पर

बल्लेबाजी विकल्प मजबूत करने के लिए चयनकर्ताओं ने अनुभवी बल्लेबाज़ हेनरी निकोल्स को दूसरे वनडे के लिए टीम में शामिल किया है। निकोल्स इस समय फोर्ड ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं—306 रन @ 76.50, जिसमें ओटैगो और ऑकलैंड के खिलाफ लगातार शतक शामिल हैं।

इसके अलावा मार्क चैपमैन भी टीम में उपलब्ध हैं, जो इस साल चार वनडे में 101.33 की औसत से रन बना रहे हैं।

चोटों से जूझ रही न्यूजीलैंड टीम

मिचेल की चोट न्यूजीलैंड के लिए और मुश्किलें खड़ी कर रही है क्योंकि इससे पहले ही कई खिलाड़ी चोटिल हैं—

मोहम्मद अब्बास (ribs), फिन एलन (foot), लॉकी फर्ग्यूसन (hamstring), एडम मिल्ने (ankle), विल ओ’रूर्क (back), ग्लेन फिलिप्स (groin), बेन सियर्स (hamstring)

कप्तान मिचेल सैंटनर ने मिचेल की तारीफ करते हुए कहा, 'वह संकट के समय टीम के लिए खड़े होने वाले खिलाड़ी हैं। आखिरी में तो वह एक पैर पर खेल रहे थे।'

केन विलियमसन को ODI सीरीज में नहीं चुना गया

टीम पर दबाव और बढ़ जाता है क्योंकि पूर्व कप्तान केन विलियमसन श्रृंखला के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ग्रोइन स्ट्रेन के बाद वे अभी भी रिकवरी में हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं।

न्यूजीलैंड टीम सोमवार को क्राइस्टचर्च से नेपियर रवाना होगी, जहां बुधवार को दूसरा वनडे मैकलीन पार्क में खेला जाएगा।