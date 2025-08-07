बुलावायो (जिम्बाब्वे) : आईसीसी के अनुसार न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लाथम कंधे की चोट के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। लाथम बाएँ कंधे की चोट के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे और रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे, लेकिन दो टेस्ट मैचों की सीरीज के निर्णायक मैच के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाए। पहले टेस्ट में नौ विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में 1-0 से आगे है।

उनकी जगह मिशेल सैंटनर टीम की कमान संभालेंगे, जिन्होंने शेवरॉन के खिलाफ पहले मैच में ब्लैक कैप्स की कप्तानी की थी। मेहमान टीम तेज गेंदबाज विल ओ'रूर्के और ऑलराउंडर नाथन स्मिथ की सेवाओं के बिना खेलेगी, दोनों पहले टेस्ट मैच में खेले थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से पहले चोटिल होने के कारण बाहर हो गए थे।

आईसीसी के हवाले से न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा, 'टॉम को फिर से खोना बेहद निराशाजनक है। वह कड़ी मेहनत कर रहे थे और दूसरे टेस्ट से पहले अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज वह अपना फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। वह बहुत निराश हैं कि वह मैदान पर नहीं उतर पाएंगे, और हमें उनका बहुत दुख है।'

इस बीच नए बल्लेबाज बेवॉन जैकब्स को फील्डिंग और बैटिंग कवर के तौर पर टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। जैकब्स ने पिछले महीने प्रोटियाज और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड के लिए अपना टी20आई डेब्यू किया था। वाल्टर ने कहा, 'टॉम के मैच से ठीक पहले बाहर होने के बाद हमें फील्डिंग और बैटिंग कवर के लिए जल्दी से एक अतिरिक्त खिलाड़ी को टीम में शामिल करना पड़ा। शुक्र है कि बेवॉन जोहान्सबर्ग में खेल रहे थे और बुलावायो की छोटी यात्रा करने में सफल रहे।'