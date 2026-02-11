स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए यूएई को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टिम सिफर्ट और फिन एलन की ओपनिंग जोड़ी ने इतिहास रच दिया। दोनों ने मिलकर रिकॉर्ड 175 रनों की अविजित साझेदारी की और टीम को 15.2 ओवर में ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

यह न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी जीत रही और वह इस टूर्नामेंट में बैक-टू-बैक दो मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई।

सिफर्ट-एलन की रिकॉर्ड साझेदारी

174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टिम सिफर्ट और फिन एलन ने बिना कोई विकेट गंवाए 175 रनों की साझेदारी कर डाली। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई।

इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के जोस बटलर और एलेक्स हेल्स के नाम था, जिन्होंने 2022 सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 170 रन जोड़े थे।

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी साझेदारियां:

175* – टिम सिफर्ट, फिन एलन (न्यूजीलैंड) बनाम UAE, 2026

170 – जोस बटलर, एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) बनाम भारत, 2022

168 – राइली रूसो, क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका) बनाम बांग्लादेश, 2022

166 – संगकारा, जयवर्धने (श्रीलंका) बनाम वेस्टइंडीज, 2010

154 – गुरबाज, जादरान (अफगानिस्तान) बनाम युगांडा, 2024

मैच का पूरा हाल

यूएई की पारी: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की शुरुआत खराब रही और आर्यांश शर्मा जल्दी आउट हो गए। इसके बाद कप्तान मोहम्मद वसीम और अलीशन शरफू ने पारी संभाली और 107 रनों की शानदार साझेदारी की।

मोहम्मद वसीम – 66 रन, अलीशन शरफू – 55 रन; यूएई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से लॉकी फर्ग्यूसन ने 3 विकेट झटके।

न्यूजीलैंड की पारी

174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के ओपनर्स पूरी तरह हावी रहे। टिम सिफर्ट – 86* रन, फिन एलन – 84* रन; दोनों ने 15.2 ओवर में बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया और 28 गेंद पहले ही मैच खत्म कर दिया।

ग्रुप D में न्यूजीलैंड का दबदबा

इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने ग्रुप D में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। टीम की लगातार दो जीत से सुपर-8 की राह आसान होती दिख रही है।