स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। दुबई से जारी ताजा रैंकिंग में मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 की कुर्सी हासिल की। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके निरंतर प्रदर्शन का इनाम है, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत का भी संकेत देती है।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कमाल का प्रदर्शन

Smriti Mandhana ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 58 और 31 रन की अहम पारियां खेलीं, जिससे उनके रेटिंग पॉइंट 790 तक पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने Laura Wolvaardt (782 अंक) को पीछे छोड़ दिया। हालांकि वोल्वार्ड्ट के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज़ में दोबारा नंबर-1 बनने का मौका होगा, लेकिन फिलहाल ताज मंधाना के सिर पर है।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान Alyssa Healy ने अपने आखिरी वनडे में शतक जमाकर चौथा स्थान बरकरार रखा है। वह 744 रेटिंग पॉइंट्स के साथ Beth Mooney (749) और Ashleigh Gardner (724) के बीच हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही टी20I सीरीज़ में संघर्ष किया हो, लेकिन वनडे में दमदार वापसी करते हुए तीनों मैच जीते और मल्टी-फॉर्मेट सीरीज़ अपने नाम की।

भारतीय बल्लेबाजों की स्थिति

भारतीय कप्तान Harmanpreet Kaur ने 53, 54 और 25 रन की पारियों की बदौलत चार पायदान की छलांग लगाई और नौवें स्थान पर पहुंचीं। वहीं, जेमिमा रोड्रिग्स 12वें स्थान पर बनी हुई हैं। सीरीज़ हारने के बावजूद हरमनप्रीत का टॉप-10 में लौटना भारतीय टीम के लिए सकारात्मक संकेत है।

गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ा बदलाव

महिला ODI बॉलिंग रैंकिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर Alana King 775 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर-1 बन गई हैं। उन्होंने लगभग चार साल तक शीर्ष पर रहीं Sophie Ecclestone को पीछे छोड़ दिया। किंग ने सीरीज़ में 16.71 की औसत से सात विकेट लिए, जिसमें तीसरे वनडे में 4/33 का शानदार प्रदर्शन शामिल था। यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग भी है। टॉप-8 गेंदबाजों में चार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल हैं — गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, मेगन शुट्ट और किम गार्थ।

ऑलराउंडर रैंकिंग में गार्डनर अव्वल

ऑलराउंडर रैंकिंग में Ashleigh Gardner 516 अंकों के साथ नंबर-1 पर हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज की Hayley Matthews (418) पर लगभग 100 अंकों की बढ़त बना रखी है। भारत की Deepti Sharma गेंदबाजी रैंकिंग में 10वें और ऑलराउंडर सूची में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं, जो उनके लगातार योगदान को दर्शाता है।