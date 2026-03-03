स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल से पहले भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को इंग्लैंड के इन-फॉर्म ऑलराउंडर विल जैक्स से सावधान रहने की सलाह दी है। गावस्कर का मानना है कि 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले IND vs ENG मुकाबले में जैक्स ‘शिवम दुबे जैसा प्रभाव’ छोड़ सकते हैं।

‘अगर टर्न मिला तो खतरनाक साबित होंगे’

गावस्कर ने कहा कि अगर पिच से थोड़ी भी स्पिन मिली तो विल जैक्स भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या को जिम्मेदारी लेने की सलाह दी।

'अगर थोड़ी भी टर्न हुई तो वह बेहद खतरनाक हो सकते हैं। संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या उन्हें कैसे खेलते हैं, यह अहम होगा। वह शानदार फॉर्म में हैं। नंबर 7 पर ऐसा खिलाड़ी होना बड़ा प्लस है — ठीक वैसे ही जैसे दूसरे दिन शिवम दुबे भारत के लिए थे,' गावस्कर ने कहा।

चार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’, हर रोल में असर

विल जैक्स इस टूर्नामेंट में अब तक चार बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड जीत चुके हैं। उन्होंने कई मौकों पर टीम को मुश्किल से बाहर निकाला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाकर मैच फिनिश किया। श्रीलंका के खिलाफ कम स्कोर वाले मुकाबले में पहले तेज कैमियो खेला, फिर 3 अहम विकेट लेकर रन चेज रोक दिया। पावरप्ले में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जो भारत के टॉप ऑर्डर के लिए चुनौती बन सकती है।

वानखेड़े का अनुभव, लेकिन भारत के खिलाफ पहला टी20I

जैक्स IPL में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं और वानखेड़े की परिस्थितियों से परिचित हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक भारत के खिलाफ कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। ऐसे में वह नॉकआउट मुकाबले में ‘डबल-एज्ड स्वॉर्ड’ साबित हो सकते हैं — भारत के लिए अनजान चुनौती, इंग्लैंड के लिए एक्स-फैक्टर।

गावस्कर को उम्मीद ‘क्रैकर’ मुकाबले की

गावस्कर ने भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल को बेहद रोमांचक बताया। उनके मुताबिक दोनों टीमें संतुलित हैं और बैटिंग-बॉलिंग में गहराई रखती हैं। 'यह मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए वर्चुअल क्वार्टरफाइनल जैसा ही रोमांचक होगा। दोनों टीमें काफी संतुलित हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, मिडिल ऑर्डर, फिनिशर — सब कुछ मौजूद है।'

वानखेड़े में मिला-जुला रिकॉर्ड

वानखेड़े स्टेडियम में भारत का सेमीफाइनल रिकॉर्ड शानदार नहीं रहा है। 1987 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार, 2016 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से हार; हालांकि 2011 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में यहीं श्रीलंका को हराकर भारत ने खिताब जीता था। गावस्कर का मानना है कि पुराना रिकॉर्ड मौजूदा टीम पर असर नहीं डालेगा और भारत फाइनल तक जाने की क्षमता रखता है।

लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में भिड़ंत

यह लगातार तीसरी बार है जब भारत और इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगे। दोनों टीमें एक-दूसरे को मात दे चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत लगातार दूसरी बार इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाएगा।