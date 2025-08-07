स्पोर्ट्स डेस्क : नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट जगत से आग्रह किया कि वे मुख्य कोच गौतम गंभीर के फैसलों की सराहना करें क्योंकि भारत ने इस सप्ताह द ओवल में पांचवां और आखिरी टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ हाई-वोल्टेज सीरीज बराबर कर ली है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज सिद्धू ने कहा कि जब नतीजे भारत के पक्ष में नहीं जाते, तो गंभीर की खूब आलोचना होती है। सिद्धू का मानना है कि आलोचकों को थ्री लायंस के खिलाफ भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद गंभीर की तारीफ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए सिद्धू ने सवाल किया, 'हम बहुत ज्यादा हीरो-पूजा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी भारत थोड़ा भी खराब खेलता है, तो हर कोई गौतम गंभीर पर टूट पड़ता है और उन्हें दोषी ठहराता है। क्या आप आज खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे?'

सिद्धू ने आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को मौके देने के लिए गंभीर की तारीफ की। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने सिद्धू ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम में खेलने के लिए कुलदीप यादव बेहतर विकल्प हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास का समर्थन करने के लिए गंभीर की सराहना की। उन्होंने आगे कहा, 'गौतम गंभीर ही थे जिन्होंने इस बदलाव पर जोर दिया और आकाशदीप और वाशिंगटन जैसे खिलाड़ियों को मौके दिए। हां, कुलदीप शायद एक बेहतर विकल्प थे। लेकिन उनमें दृढ़ विश्वास था। आज और कल भी सुधार की गुंजाइश होगी। लेकिन जिस खिलाड़ी पर इतनी सवाल उठाए गए और जिसकी इतनी आलोचना की गई, उसे आज वह सम्मान दिया जाना चाहिए जिसका वह हकदार है।'

श्रृंखला से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लंबे प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि उनके इस फैसले के पीछे गंभीर की भूमिका थी। सिद्धू ने टीम के युवाओं पर भरोसा बनाए रखने के लिए गंभीर की सराहना की, जिन्होंने उनकी इस प्रतिबद्धता का बखूबी फल दिया। उन्होंने कहा, 'जब टीम गई थी, तब कई अनजान खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना नाम नहीं बनाया था। गंभीर ने कहा था कि टीम में तीन-चार बड़े नाम गायब हैं, लेकिन इसे दूसरों के लिए खुद को स्थापित करने के अवसर के रूप में देखें। उनकी बातें सच साबित हुई हैं। चाहे ब्रिस्बेन हो, पर्थ हो या इंग्लैंड, इतिहास युवाओं ने लिखा है और यह बहुत बड़ी बात है।'