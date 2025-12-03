स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में खेले गए दूसरे ODI में मेहमान टीम को एक बड़ा झटका लगा, जब उनके बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज नांद्रे बर्गर हैमस्ट्रिंग चोट के कारण मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। मैच के दौरान सातवें ओवर की शुरुआत में उन्हें रन-अप पूरा करने में परेशानी हुई और कुछ देर बाद फिजियो की मदद के बाद वे बाहर हो गए। शुरुआती जांच से पता चलता है कि उनकी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेन है, जिससे उनका तीसरे ODI में खेलना संदिग्ध हो गया है। यह चोट साउथ अफ्रीका की पहले से कमजोर पेस आक्रमण के लिए बड़ी चिंता लेकर आई है।

मैच के दौरान लगी चोट

दूसरे ODI के बीच में नंद्रे बर्गर अपना सातवां ओवर शुरू करने आए, लेकिन दो बार रन-अप लेते समय उन्हें परेशानी हुई। ऐसा लगा कि उनके दाहिने पैर पर वजन डालने में दिक्कत हो रही है। फिजियो टीम ने तुरंत मैदान पर आकर उनका निरीक्षण किया, लेकिन स्थिति बेहतर न दिखने पर बर्गर को मैदान छोड़ना पड़ा। उनका अधूरा ओवर एडेन मार्करम ने पूरा किया।

हैमस्ट्रिंग इंजरी की पुष्टि

रिपोर्ट के अनुसार बर्गर की शुरुआती मेडिकल जांच से पता चलता है कि उनकी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट है। मेडिकल टीम आगे और टेस्ट करेगी, लेकिन इस चोट के चलते उनका शनिवार को होने वाले निर्णायक तीसरे ODI में खेलना मुश्किल माना जा रहा है। बर्गर पहले भी कई चोटों से जूझ चुके हैं, जिनमें लोअर-बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर शामिल है, जिसकी वजह से वे अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक एक्शन से बाहर रहे।

साउथ अफ्रीका का तेज गेंदबाजी विभाग पहले से ही कमजोर

साउथ अफ्रीका इस दौरे पर पहले ही कई प्रमुख पेसरों की कमी झेल रहा है।

कगिसो रबाडा – पसलियों की चोट

गेराल्ड कोएत्ज़ी – चयन से बाहर

बर्गर की नई चोट से टीम संकट में और बढ़ गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर तीसरे ODI के लिए अतिरिक्त पेस की ज़रूरत पड़े, तो एनरिक नोर्त्जे को पहले ही बुलाया जा सकता है, जबकि वे T20I सीरीज से वापसी करने वाले हैं।

भारत की बल्लेबाजी ने मैच में बनाया बड़ा दबाव

चोट के समय तक भारतीय बल्लेबाज़ पहले ही मैच पर पकड़ बना चुके थे। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 358/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

विराट कोहली – 102 (93 गेंदें) लगातार दूसरा शतक, करियर का रिकॉर्ड 53वां ODI शतक

रुतुराज गायकवाड़ – 105 (83 गेंदें), करियर का पहला ODI शतक

कोहली-गायकवाड़ के बीच 195 रन की शानदार साझेदारी

केएल राहुल – 66 (43 गेंदें)*

रवींद्र जडेजा – 24 रन*

भारतीय बैटिंग लाइन-अप ने प्रोटियाज गेंदबाज़ों पर लगातार दबाव बनाए रखा, और बर्गर की चोट के बाद साउथ अफ्रीका और भी कमजोर दिखी।

तीसरे ODI से पहले बड़ा सवाल

बर्गर की इंजरी न सिर्फ दूसरे ODI में साउथ अफ्रीका की मुश्किलें बढ़ा गई, बल्कि तीसरे और निर्णायक मुकाबले से पहले टीम पर बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यदि वे फिट नहीं होते, तो तेज़ गेंदबाज़ी विभाग में बदलाव लगभग तय है। नोर्त्जे को पहले बुलाने का विकल्प भी टेबल पर है।