Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
FacebookTwitterLinkedin

न्यू यॉर्क ( निकलेश जैन ) अभी कुछ पहले भारत और यूएसए के प्रदर्शनी मुक़ाबले में गुकेश को पराजित करने के बाद उनका राजा दर्शको की ओर फेंककर आलोचना का शिकार बने और चर्चा में आए दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी अमेरिकन ग्रैंडमास्टर हिकारु नाकामुरा ने भारत के युवा विश्व चैंपियन डी. गुकेश से 2026 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सामना करने की इच्छा जताई है , उन्होने यह बात गलस्टन क्लब में क्लच चेस: चैंपियंस शोडाउन और ग्लोबल चेस लीग में गुकेश से दोबारा टकराव के संदर्भ में कही है। नाकामुरा फिलहाल कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में क्वालीफिकेशन की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कम से कम 40 क्लासिकल मैच खेलने है और अगर इसके बाद वह अपना विश्व नंबर 2 का स्थान बनाए रखते है तो उनका कैंडिडैट पहुँचना तय है , हालांकि वहाँ उन्हे दुनिया के बाकी 7 दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ना होगा तभी वह गुकेश के विश्व खिताब को चुनौती दे सकते है । हाल ही में एक प्रदर्शनी मुकाबले में नकामुरा ने गुकेश को पराजित किया और अपने उत्साह में गुकेश का राजा मोहरा दर्शकों की ओर फेंक दिया, जिससे विवाद और आलोचना शुरू हो गई। कई विशेषज्ञों ने इस व्यवहार को अनुचित बताया, जबकि नकामुरा ने इसे केवल प्रदर्शनी मैच की मनोरंजक पहलू बताया और कहा कि इसमें कोई अपमानजनक इरादा नहीं था।