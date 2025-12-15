स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की मिनी नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस (MI) की रणनीति और चुनौतियां सुर्खियों में हैं। पांच बार की चैंपियन यह टीम इस बार नीलामी में सबसे कम बजट के साथ उतरने जा रही है, जिससे उनके सामने टीम संतुलन बनाने की बड़ी परीक्षा होगी। सीमित पर्स, खाली स्लॉट और विदेशी खिलाड़ी की जरूरत ने MI की नीलामी रणनीति को बेहद रोचक बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस कम बजट में भी स्मार्ट प्लानिंग से मजबूत टीम तैयार कर पाएगी?
सबसे कम पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी मुंबई इंडियंस
16 दिसंबर को होने वाली IPL 2026 की मिनी नीलामी में मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 2.75 करोड़ रुपए का पर्स बचा है। यह रकम सभी 10 फ्रेंचाइजियों में सबसे कम है। MI को अपनी स्क्वाड में कुल पांच खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिसमें एक विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट भी शामिल है। इतने सीमित बजट में सही खिलाड़ियों का चयन करना टीम मैनेजमेंट के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा।
IPL नीलामी इतिहास का नया रिकॉर्ड
मुंबई इंडियंस की मौजूदा स्थिति IPL नीलामी के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना रही है। इससे पहले सबसे कम पर्स के साथ नीलामी में उतरने का रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स के नाम था, जिनके पास 2015 की नीलामी से पहले 4.8 करोड़ रुपए बचे थे। MI ने इस आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है, जिससे साफ है कि इस बार उन्हें बेहद सोच-समझकर बोली लगानी होगी।
खाली स्लॉट और विदेशी खिलाड़ी की जरूरत
MI को जिन पांच खिलाड़ियों की जरूरत है, उनमें से एक विदेशी खिलाड़ी होना जरूरी है। ऐसे में टीम को कम कीमत में उपयोगी विदेशी टैलेंट तलाशना होगा। फ्रेंचाइजी के सामने चुनौती यह भी है कि घरेलू अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भरोसा किया जाए या फिर अनुभव वाले कैप्ड खिलाड़ी को कम कीमत में हासिल करने की कोशिश की जाए।
IPL 2026 मिनी नीलामी: खिलाड़ियों का बड़ा पूल
IPL 2026 की मिनी नीलामी में कुल 359 खिलाड़ी उपलब्ध होंगे। इसमें 16 कैप्ड भारतीय खिलाड़ी, 99 कैप्ड विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। हर फ्रेंचाइजी अधिकतम 25 खिलाड़ियों की टीम बना सकती है और कम से कम 18 खिलाड़ी रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, किसी भी टीम में आठ से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी नहीं हो सकते।
IPL ऑक्शन इतिहास में सबसे छोटे पर्स के साथ उतरने वाली टीमें
मुंबई इंडियंस – IPL 2026
पर्स : ₹2.75 करोड़
नीलामी : मिनी ऑक्शन
खिलाड़ियों की जरूरत : 5
चेन्नई सुपर किंग्स – IPL 2015
पर्स : ₹4.8 करोड़
नीलामी : मेगा ऑक्शन
लंबे समय तक यह रिकॉर्ड CSK के नाम था
सनराइजर्स हैदराबाद – IPL 2022
पर्स : ₹6.5 करोड़
नीलामी : मेगा ऑक्शन
कोर टीम बनाए रखने की वजह से कम बजट
कोलकाता नाइट राइडर्स – IPL 2020
पर्स : ₹8.5 करोड़
नीलामी : मिनी ऑक्शन
मुंबई इंडियंस – IPL 2018
पर्स : ₹11.2 करोड़
नीलामी : मेगा ऑक्शन
कोर खिलाड़ियों को रिटेन करने का असर
राजस्थान रॉयल्स – IPL 2021
पर्स : ₹12.15 करोड़
नीलामी : मिनी ऑक्शन
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर – IPL 2017
पर्स : ₹13 करोड़
नीलामी : मिनी ऑक्शन
दिल्ली कैपिटल्स – IPL 2019
पर्स : ₹14.2 करोड़
नीलामी : मिनी ऑक्शन
चेन्नई सुपर किंग्स – IPL 2019
पर्स : ₹14.45 करोड़
नीलामी : मिनी ऑक्शन
पंजाब किंग्स – IPL 2020
पर्स : ₹15.6 करोड़
नीलामी : मिनी ऑक्शन