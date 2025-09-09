स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा है कि एमएस धोनी ने उन्हें गिरगिट बना दिया क्योंकि उनके डेब्यू के बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में ढलना पड़ा। हालांकि कार्तिक ने 2004 में धोनी से तीन महीने पहले भारत के लिए पदार्पण किया था, लेकिन शुरुआती कुछ मैचों में ही धोनी के टीम के प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में पांव जमाने बाद उन्हें टीम में जगह बनाने में मुश्किल हुई।

हाल ही में एक इवेंट में कार्तिक ने पुरानी यादों को ताजा किया और बताया कि कैसे एमएस धोनी ने अपने करियर की शुरुआत में अपनी जबरदस्त पावर हिटिंग से सभी को प्रभावित किया। कार्तिक ने कहा, 'मैंने उन्हें ज्यादा खेलते नहीं देखा था। लेकिन केन्या में उस 'ए' सीरीज के दौरान, हर कोई एक खिलाड़ी की चर्चा कर रहा था, क्योंकि वह कुछ नया लेकर आया था। जिस ताकत से वह गेंद को मारता था, लोगों का कहना था कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कुछ तो उनकी तुलना गैरी सोबर्स से भी कर रहे थे, जो अपने लंबे छक्कों के लिए जाने जाते थे। एमएस धोनी की तकनीक बिल्कुल अलग थी, लेकिन वह गेंद को इतनी जोर से मार रहे थे जितना लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। उस समय यही चर्चा थी।'

कार्तिक ने कहा, 'उस समय भारत राहुल द्रविड़ को विकेटकीपर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन द्रविड़ उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहाँ उन्होंने कहा, 'बॉस, मैं सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहता हूं। विकेटकीपिंग करने में मेरा शरीर बहुत मेहनत कर रहा है।' इसलिए टीम ने एक अच्छे विकेटकीपर की तलाश शुरू कर दी। मैंने किसी फिल्म में मेहमान की तरह थोड़े समय के लिए भूमिका निभाई। लेकिन मुख्य भूमिका हमेशा धोनी के लिए ही थी। और जब वह आए, तो उन्होंने न सिर्फ भारत को प्रभावित किया, बल्कि सभी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। बहुत जल्द, वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी धूम मचा रहे थे।'

कार्तिक ने बताया कि कैसे धोनी के उदय ने उन्हें भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में ढलने पर मजबूर कर दिया। कार्तिक ने कहा, 'जब ऐसा कोई खिलाड़ी सामने आता है, तो आपको अपने अंदर झांककर खुद से पूछना चाहिए कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ रूप सामने लाने के लिए क्या कर सकता हूं? इसलिए मैं थोड़ा गिरगिट जैसा हो गया। अगर कोई ओपनिंग स्लॉट खाली होता, तो मैं तमिलनाडु वापस जाकर पूछता, सर, क्या मैं ओपनिंग कर सकता हूं? मैं टीम में जगह बनाने के लिए ओपनर के तौर पर रन बनाता। इसी तरह, अगर भारत के मध्य क्रम में कोई जगह खाली होती, तो मैं वहाँ बल्लेबाजी करने का अनुरोध करता और हमेशा टीम में जगह बनाने के तरीके खोजता रहता। लेकिन मेरे लिए असली चुनौती उस जगह को बचाए रखना था। मैं खुद पर इतना दबाव डालता था कि कई बार, मैं उस जगह के साथ न्याय नहीं कर पाता था जिसकी वास्तव में जरूरत थी।'

उन्होंने आगे कहा, 'उस सफर में जो भी आपके सामने आए, उसके साथ तालमेल बिठाने का महत्व सीखा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की जरूरत। मैंने लगातार ऐसे काम किए जो ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए असहज थे, जैसे अपने करियर के आखिरी पांच सालों में छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करना। लेकिन मैंने उस भूमिका को अपनाया और उसमें सफलता पाने के लिए अपनी खूबियों का इस्तेमाल किया। एमएस धोनी ने मुझे अक्सर ऐसे तरीकों से बहुत कुछ सिखाया जो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन बेहद प्रभावशाली थे।'