स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज के बीच भारतीय टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली के युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी को पहली बार भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है। उन्हें यह मौका ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होकर सीरीज़ से बाहर होने के बाद मिला। यह चयन न सिर्फ बडोनी के करियर का अहम मोड़ है, बल्कि टीम मैनेजमेंट के भरोसे को भी दर्शाता है, जो घरेलू क्रिकेट और IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर जताया जा रहा है।

वाशिंगटन सुंदर की चोट ने बदली टीम की योजना

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान वडोदरा के BCA स्टेडियम में गेंदबाज़ी करते समय वाशिंगटन सुंदर को बाईं निचली पसली में तेज़ दर्द महसूस हुआ। दर्द बढ़ने के कारण उन्हें न्यूज़ीलैंड की पारी के बीच मैदान छोड़ना पड़ा। हालांकि वह फील्डिंग के लिए वापस नहीं लौट सके, लेकिन बल्लेबाज़ी के दौरान उन्होंने साहस दिखाया और नंबर 8 पर उतरकर टीम के लिए योगदान दिया। आगे उनकी चोट का स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद BCCI की मेडिकल टीम एक्सपर्ट्स की राय से उनकी स्थिति पर अंतिम फैसला लेगी।

दर्द के बावजूद मैदान पर दिखाया जज्बा

सुंदर ने चोट के बावजूद बल्लेबाज़ी करते हुए KL राहुल के साथ अहम साझेदारी निभाई। उन्होंने 7 रन बनाए और दोनों ने मिलकर 27 रन की नाबाद साझेदारी की, जिससे भारत ने लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। सुंदर ने गेंदबाज़ी में भी पांच ओवर में 27 रन दिए थे, लेकिन चोट के कारण वह अपना स्पेल पूरा नहीं कर सके। उनकी यह जुझारू कोशिश टीम और फैंस दोनों के लिए सराहनीय रही।

आयुष बडोनी को पहली बार वनडे टीम में बुलावा

तीन मैचों की सीरीज़ के बाकी दो मुकाबलों से सुंदर के बाहर होने के बाद चयनकर्ताओं ने आयुष बडोनी को भारतीय टीम में शामिल किया। यह बडोनी का पहला वनडे कॉल-अप है। 26 वर्षीय बडोनी घरेलू क्रिकेट और IPL में अपने शांत स्वभाव और मैच फिनिश करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह अब राजकोट में टीम से जुड़ेंगे, जहां दूसरा वनडे खेला जाना है। यह मौका उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की दिशा तय कर सकता है।

घरेलू सीजन में चोटों से जूझती टीम इंडिया

वाशिंगटन सुंदर इस घरेलू सीज़न में चोटिल होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत साइड स्ट्रेन के कारण वनडे सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा युवा बल्लेबाज़ तिलक वर्मा ग्रोइन इंजरी के चलते शुरुआती T20I मैचों में नहीं खेल पाएंगे और उन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ी है। लगातार चोटों ने टीम मैनेजमेंट की चुनौतियां बढ़ा दी हैं।

KL राहुल ने साझेदारी पर क्या कहा

मैच के बाद KL राहुल ने बताया कि उन्हें सुंदर की चोट की गंभीरता का अंदाज़ा बल्लेबाज़ी के दौरान नहीं था। राहुल के अनुसार, सुंदर अच्छी टाइमिंग से गेंद को हिट कर रहे थे और टीम पहले से ही तेज़ रन बना रही थी, इसलिए उन पर अतिरिक्त दबाव नहीं था। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और टीम को जीत तक पहुंचाने में मदद की।

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत की अपडेटिड टीम :

शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आयुष बदोनी।

