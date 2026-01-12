Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

ग्केबेरहा : SA20 में रविवार को एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां डरबन सुपर जायंट्स ने सेंट जॉर्ज़ पाकर् में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को दो विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। तीन गेंद शेष रहते मिली इस जीत के साथ डीएसजी अंक तालिका में MI केप टाउन को पीछे छोड़ते हुए पांचवें स्थान पर पहुंच गई। इस नतीजे ने लीग तालिका के शीर्ष पर भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। 

शीर्ष पर मौजूद सनराइजर्स (19 अंक) और चौथे स्थान पर काबिज पार्ल रॉयल्स (15 अंक) के बीच सिर्फ चार अंकों का अंतर है, हालांकि पार्ल रॉयल्स ने एक मैच कम खेला है। मैच के निर्णायक क्षण में ऑलराउंडर इवान जोन्स ने दबाव में संयम दिखाते हुए आखिरी ओवरों में एनरिक नॉटर्जे की गेंद पर चौका जड़ा, जिससे विजिटिंग ड्रेसिंग रूम में जश्न शुरू हो गया। शुरुआत में यह जीत लगभग आसान लग रही थी, जब डीएसजी ने पावरप्ले में 71/1 रन बनाकर सनराइजर्स के 158/5 के लक्ष्य का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया था। 

कप्तान ऐडन माकर्रम ने क्रम में ऊपर बल्लेबाज़ी करते हुए सेंट जॉर्ज पार्क में अपनी वापसी को यादगार बनाया। पूर्व सनराइजर्स कप्तान ने सिर्फ 13 गेंदों में 25 रन (छह चौके) बनाकर‘ऑरेंज आर्मी'को शांत कर दिया, हालांकि बाद में उन्हें लॉन्ग-ऑफ बाउंड्री पर माकर यानसन ने शानदार कैच में लपक लिया। उनके सलामी जोड़ीदार माकेर्स एकरमैन ने लय बरकरार रखते हुए 26 गेंदों में 45 रन (6 चौके, 1 छक्का) बनाए, जिससे डीएसजी का स्कोर 80/2 हो गया और जीत के लिए सिफर् 79 रन लगभग रन-ए-बॉल की दर से चाहिए थे। लेकिन जुझारू सनराइजर्स ने शानदार वापसी की। 

बाएं हाथ के स्पिनर सेनुरन मुथुसामी (2/20) के उम्दा स्पेल और नॉटर्जे व यानसन की तेज़ गेंदबाजी ने डीएसजी के मजबूत मिडिल ऑडर्र को झकझोर दिया। सुनील नरेन, हेनरिक क्लासेन, जोस बटलर, डेविड बेडिंघम और लियम लिविंगस्टोन गैर-जरूरी शॉट खेलते हुए आउट हो गए, जिससे 17.2 ओवर में डीएसजी का स्कोर 137/7 हो गया और स्थिति नाज़ुक हो गई। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज जेराल्ड कोएत्जी ने 6 गेंदों में 13 रन (1 चौका, 1 छक्का) बनाते हुए पेनल्टीमेट ओवर में अहम चौका लगाया और लक्ष्य को फिर से करीब ला दिया। हालांकि वे भी एडम मिल्ने की गेंद पर आउट हो गए, जिससे आखिरी ओवर बेहद तनावपूर्ण बन गया। 

प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चार दावेदार रहे-माकेर्स एकरमैन, सेनुरन मुथुसामी, सुनील नरेन और ट्रिस्टन स्टब्स-जिसमें हारने वाली टीम के कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स को 50.8 प्रतिशत फैन वोट मिले। इससे पहले सनराइजर्स की पारी उतार-चढ़ाव भरी रही। डीएसजी के कैरेबियाई खिलाड़ी सुनील नारायण (1/24) ने पहले पावरप्ले में शानदार गेंदबाजी करते हुए दबदबा बनाया। पूर्व वेस्टइंडीजी टी-20 विश्व कप विजेता ने एक मेडन ओवर समेत सटीक गेंदबाजी से शुरुआत में रन रोक दिए। मेजबान टीम की पारी को गति तब मिली जब कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आए। 

उन्होंने 30 गेंदों में नाबाद 47 रन (पांच चौके, एक छक्का) बनाए। शुरुआत में परिस्थितियों को परखते हुए उन्होंने 18 गेंदों में सिफर् 11 रन बनाए, लेकिन बाद में लुईस ग्रेगरी (17 गेंदों में नाबाद 25 रन; 2 चौके, एक छक्का) के साथ मिलकर अंतिम तीन ओवरों में 53 रन जोड़ दिए। हालांकि दो बार की चैंपियन सनराइजर्स के लिए यह स्कोर पर्याप्त साबित नहीं हुआ और डरबन सुपर जायंट्स ने मुकाबला जीतकर अपने एसए20 सीजन 4 अभियान को नई जान दे दी। 