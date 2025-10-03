स्पोर्ट्स डेस्क : मोहम्मद सिराज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद सिराज ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। वह इस साल 30 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप देशों के पहले गेंदबाज बन गए, उन्होंने मिशेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं।

इंग्लैंड के शानदार दौरे से लौटे इस तेज गेंदबाज ने 23 विकेट सहित सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। इस श्रृंखला के पहले मैच की पहली पारी में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। सिराज ने पहले दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस करते हुए तीन विकेट झटके। उनकी गति और मूवमेंट के आगे टेगनेराइन चंद्रपॉल, ब्रैंडन किंग और एलिक अथानाज़ आउट हो गए। मध्यांतर के बाद उन्होंने रोस्टन चेज को आउट किया और अपना चौथा विकेट लिया। मेहमान टीम का स्कोर 105/6 हो गया। दबाव कम नहीं हुआ जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने भी विकेट लिए।

मैच विकेट गेंदबाज

7 - 31 - मोहम्मद सिराज

7 - 29 - मिशेल स्टार्क

6 - 24 - शमर जोसेफ

3 - 22 - नाथन लायन

4 - 21 - जोश टंग

मोहम्मद सिराज ने मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में विकेट चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अब तक उन्होंने 2025-2027 के अभियान में 27 विकेट लिए हैं, और दो बार 5 विकेट लेने के साथ-साथ दो बार चार विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बने हुए हैं।

भारत की एशिया कप टीम से बाहर होने के बावजूद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए चयनकर्ताओं के लिए उन्हें किसी भी प्रारूप में नजरअंदाज करना मुश्किल है। भारत को तीन वनडे और 5 टी20 मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, ऐसे में सिराज से तेज गेंदबाजी इकाई की अगुवाई करने की उम्मीद है, खासकर अगर जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के दौरान आराम दिया जाता है।