स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम में बड़े नामों में मोहम्मद सिराज शामिल नहीं थे जोकि काफी हैरानीजनक था। सिराज टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें इस बड़े टूर्नामेंट में खेलना बहुत पसंद होता। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं जो 7 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा वे तेज गेंदबाज हैं जिन्हें भारत ने इस टी20 मेगा इवेंट के लिए चुना है।

सिराज ने कहा, 'मैंने पिछले T20 वर्ल्ड कप में खेला था, लेकिन इस बार नहीं। एक खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप में खेलना एक सपना होता है, अपने देश के लिए खेलना और भी बेहतर होता है। टीम कागज पर और फॉर्म में काफी अच्छी है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ट्रॉफी यहीं रखना।'

सिराज ने वर्कलोड मैनेजमेंट के महत्व पर भी जोर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचों के लिए बुलाए जाने से पहले उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की पिछली वनडे सीरीज के दौरान आराम दिया गया था। उन्होंने कहा, 'मुझे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज से आराम दिया गया था क्योंकि मैंने गुवाहाटी में उनके खिलाफ दूसरे टेस्ट में 40 ओवर फेंके थे। मैं टीम से अंदर-बाहर नहीं हुआ हूं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेली, फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आराम दिया गया। एक तेज गेंदबाज के लिए, पर्याप्त आराम बहुत जरूरी है। लगातार टेस्ट मैच खेल रहा हूं, और आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं। तालमेल और फोकस बनाए रखने के लिए आपको रीफ्यूलिंग की जरूरत होती है।'

भारत की 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।