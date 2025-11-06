स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर टेस्ट टीम से बाहर रखा गया है, जिससे बीसीसीआई की चयन नीति पर सवाल उठने लगे हैं। शमी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया, जबकि वे रणजी ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में हैं।

35 वर्षीय शमी ने इस सीजन में तीन मैचों में 15 विकेट लिए हैं और बंगाल के लिए मैच-विजेता प्रदर्शन किया है। इसके बावजूद उन्हें सीनियर टीम के साथ-साथ इंडिया A स्क्वाड में भी जगह नहीं मिली।

कोच बदरुद्दीन का आरोप — “यह जानबूझकर किया गया फैसला”

शमी के कोच मोहम्मद बदरुद्दीन ने चयनकर्ताओं की आलोचना करते हुए कहा, 'जब कोई खिलाड़ी तीन मैचों में 15 विकेट लेता है तो उसे अनफिट नहीं कहा जा सकता। यह फैसला जानबूझकर लिया गया है। चयनकर्ता पहले ही अपना मन बना चुके हैं।'

उन्होंने बीसीसीआई की “टी20 मानसिकता” पर भी सवाल उठाए, कहते हुए कि टेस्ट टीम के लिए रेड-बॉल परफॉर्मेंस को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

रणजी में छाई शमी की धार

ईडन गार्डन्स में गुजरात के खिलाफ उनके स्पेल ने सभी का ध्यान खींचा — पुराने गेंद से शानदार स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ ने विपक्ष को 150/2 से 185 ऑलआउट कर दिया।

‘टीम इंडिया हमेशा नजरअंदाज नहीं कर सकती’

बदरुद्दीन ने विश्वास जताया कि शमी जल्द वापसी करेंगे, 'वह आज भी वैसा ही ट्रेनिंग करते हैं जैसा 25 साल की उम्र में करते थे। छह से सात घंटे मैदान पर रहकर फिटनेस और बॉलिंग पर काम करते हैं। उनकी वापसी सबको जवाब देगी।'

नई पीढ़ी के लिए रास्ता बन रहा है?

वर्तमान टेस्ट पेस अटैक में बुमराह, सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं। चयनकर्ताओं का यह फैसला टीम में “ट्रांज़िशन फेज़” का संकेत माना जा रहा है। हालांकि कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी पिचों पर शमी का अनुभव आज भी भारत के लिए अनमोल है।