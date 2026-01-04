स्पोर्ट्स डेस्क: भारत की आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए घोषित 15 सदस्यीय टीम से अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बाहर रखा गया है। इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि शमी घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। चयनकर्ताओं ने तेज गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पर भरोसा जताया है।

कोच की तीखी प्रतिक्रिया

शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने चयन समिति के इस फैसले पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि शमी को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बदरुद्दीन ने इंडिया टुडे से कहा, 'एक खिलाड़ी और क्या कर सकता है? उसे और कितने विकेट लेने होंगे?'

घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन

मोहम्मद शमी का मौजूदा घरेलू सीजन उनके चयन का मजबूत दावा पेश करता है। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने पांच मैचों में 11 विकेट लिए हैं। हाल ही में असम के खिलाफ बंगाल की ओर से खेलते हुए शमी ने 3 विकेट देकर 55 रन खर्च किए और टीम को विपक्षी को 217 रन पर समेटने में मदद की।

भविष्य को लेकर कोच की चिंता

हालांकि, कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी को आशंका है कि चयन समिति अब 35 वर्षीय शमी से आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। उनका मानना है कि भविष्य की योजनाओं के तहत युवा गेंदबाजों को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा, 'इसका मतलब साफ है कि वे उन्हें वनडे टीम में नहीं चाहते। जबकि शमी के पास अभी बहुत कुछ देने को है।'

अब भी शानदार आंकड़े, फिर भी टीम से दूर

इस सीजन शमी ने अलग-अलग फॉर्मेट में कुल 16 मैचों में 47 विकेट झटके हैं। इसमें रणजी ट्रॉफी के चार मैचों में 20 विकेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 विकेट और विजय हजारे ट्रॉफी में 11 विकेट शामिल हैं। इसके बावजूद वह मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं।

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

यह टीम चयन साफ तौर पर संकेत देता है कि चयनकर्ता तेज गेंदबाजी में युवाओं पर भरोसा कर रहे हैं, भले ही शमी का घरेलू प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा हो।