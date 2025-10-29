कोलकाता: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025 में बंगाल के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए आलोचकों और चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया। गुजरात के खिलाफ ईडन गार्डन्स में 8 विकेट लेकर बंगाल को 141 रन से जीत दिलाने वाले शमी ने कहा कि अजित अगरकर के साथ हुआ विवाद सिर्फ एक ‘गलतफहमी’ था।

मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए शमी ने कहा, “मैं हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरा रहता हूं, यह सिर्फ गलतफहमी थी। मेरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर है। हर खिलाड़ी देश के लिए खेलना चाहता है, और मैं फिर से तैयार हूं। मेरा काम है फिट रहना और प्रदर्शन करना, बाकी चयनकर्ताओं पर निर्भर है।”

फिटनेस पर उठे सवालों का करारा जवाब

35 वर्षीय शमी ने चोट और आलोचनाओं से जूझने के बाद दमदार वापसी की है। गुजरात के खिलाफ दूसरी पारी में 5/38 के आंकड़ों के साथ उन्होंने अपनी फिटनेस और लय दोनों साबित की। यह उनके फर्स्ट-क्लास करियर का 13वां पांच विकेट हॉल रहा। रणजी सीजन में अब तक उन्होंने चार पारियों में 15 विकेट झटके हैं, औसत सिर्फ 10.46 का।

कोच ने दी फिटनेस पर मुहर

बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा, “मोहम्मद शमी को किसी से फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उनकी गेंदबाजी ही उनका प्रमाण है। वे पूरी तरह फिट और शानदार लय में हैं।”

शमी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “रिद्म और मेहनत का फल मिल रहा है, हमेशा गर्व है अपनी टीम का हिस्सा होने पर।” उनकी यह पोस्ट सिर्फ आभार नहीं, बल्कि टीम इंडिया में वापसी का इरादा भी दिखाती है।