स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान उस समय विवादों में घिर गए, जब मेलबर्न रेनेगेड्स ने उन्हें बिग बैश लीग (BBL) के एक मुकाबले के दौरान ‘रिटायर्ड आउट’ कर दिया। सिडनी थंडर के खिलाफ खेले गए इस मैच में रिजवान 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन धीमी स्ट्राइक रेट के कारण कप्तान विल सदरलैंड ने उन्हें मैदान छोड़ने का इशारा किया। इस फैसले को पाकिस्तान क्रिकेट जगत में कई लोगों ने अपमानजनक करार दिया।

पाकिस्तान में तेज हुई बहस

इस घटना के बाद पाकिस्तान क्रिकेट समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक यह सवाल उठने लगा कि क्या रिजवान को BBL बीच में छोड़कर पाकिस्तान लौट आना चाहिए। कई पूर्व खिलाड़ी और विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह का फैसला एक सीनियर खिलाड़ी और राष्ट्रीय कप्तान के सम्मान के खिलाफ है।

कामरान अकमल की प्रतिक्रिया

पूर्व पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल ने GTV स्पोर्ट्स पर इस मुद्दे पर खुलकर राय रखी। शो के होस्ट ने सवाल उठाया कि रिजवान और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पर लगातार चर्चा होती रही है और अब यह घटना वैश्विक स्तर पर मजाक का विषय बन गई है। अकमल ने सहमति जताते हुए कहा, 'यह नहीं होना चाहिए था। रिजवान हमारे टॉप खिलाड़ी और साबित परफॉर्मर हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि आधुनिक क्रिकेट बहुत तेजी से बदल रहा है और हर खिलाड़ी को खुद को उसी के अनुसार ढालना होगा।'

आधुनिक टी20 क्रिकेट की चुनौती

कामरान अकमल ने आगे कहा कि रिजवान लंबे समय से एक ही सोच के साथ टी20 खेलते आ रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट पूरी तरह मैच की स्थिति और तेज रन रेट पर आधारित होता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि ऐसे सामरिक फैसले IPL और ILT20 जैसी लीगों में भी देखे गए हैं।

तिलक वर्मा का उदाहरण

अकमल ने IPL 2025 का उदाहरण देते हुए बताया कि मुंबई इंडियंस ने उस सीजन में तिलक वर्मा को भी ‘रिटायर्ड आउट’ किया था। उनका कहना था, 'जब बड़े खिलाड़ी भी ऐसे फैसलों का सामना कर रहे हैं, तो रिजवान को अपने भविष्य और खेलने की शैली पर गंभीरता से सोचना होगा।'

भविष्य को लेकर चेतावनी

अंत में कामरान अकमल ने रिजवान को सलाह दी कि अगर उन्हें टी20 क्रिकेट में लंबा करियर बनाना है, तो उन्हें अपनी बल्लेबाजी शैली में बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा, 'मैं पिछले तीन-चार साल से कह रहा हूं कि जिस अंदाज में वह खेल रहे हैं, उससे भविष्य में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आधुनिक क्रिकेट बहुत तेज हो गया है। भले ही यह फैसला पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने फ्रेंचाइज़ी को यह फैसला लेने का मौका दिया।'