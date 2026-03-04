स्पोर्ट्स डेस्क : डिफेंडिंग चैंपियन भारत गुरुवार को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दो बार के चैंपियन इंग्लैंड से भिड़ेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह मुकाबला सिर्फ एक नॉकआउट मैच नहीं, बल्कि दो क्रिकेट महाशक्तियों के बीच जारी रोमांचक प्रतिद्वंद्विता का नया अध्याय है। खास बात यह है कि दोनों टीमें लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी। पिछले दो संस्करणों में इस भिड़ंत का विजेता ही अंततः ट्रॉफी उठाने में सफल रहा है।

सेमीफाइनल की हैट्रिक भिड़ंत

भारत और इंग्लैंड की टक्कर क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित प्रतिद्वंद्विताओं में गिनी जाती है। टी20 वर्ल्ड कप के मंच पर यह मुकाबला अब एक परंपरा बन चुका है। लगातार तीसरे संस्करण में सेमीफाइनल में आमना-सामना इस बात का संकेत है कि दोनों टीमें बड़े मंच पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि 2022 और 2024 में जो टीम सेमीफाइनल जीती, वही चैंपियन बनी।

2022: ऑस्ट्रेलिया में भारत की दर्दनाक हार

टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। विराट कोहली ने अर्धशतक जमाकर पारी को संभाला, जबकि हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों में 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से क्रिस जॉर्डन ने तीन विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी को सीमित रखने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए एलेक्स हेल्स और जोस बटलर ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दोनों ने बिना विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया। यह हार भारत के लिए बेहद निराशाजनक रही और टीम मैनेजमेंट ने इसके बाद अपने टी20 अप्रोच पर पुनर्विचार किया।

2024: गुयाना में बदला पूरा

दो साल बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत को जवाब देने का मौका मिला। गुयाना की चुनौतीपूर्ण पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 171 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में 57 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। सूर्यकुमार यादव ने 47 रन जोड़े, जबकि हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 23 रन बनाकर तेजी दिखाई। जवाब में इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने दो अहम झटके दिए। इंग्लैंड की टीम 103 रन पर सिमट गई और भारत ने 68 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता।

2026: नई कहानी लिखने का मौका

अब 2026 के सेमीफाइनल में दोनों टीमें फिर आमने-सामने हैं। इंग्लैंड बदला लेने की कोशिश करेगा, जबकि भारत अपने खिताब की रक्षा करना चाहेगा। वानखेड़े की पिच, मुंबई का माहौल और दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना रही है। इतिहास गवाह है कि इस भिड़ंत का विजेता अक्सर ट्रॉफी तक पहुंचता है। ऐसे में भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दबाव, रणनीति और बड़े खिलाड़ियों की परीक्षा है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा।