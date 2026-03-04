पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) : भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में होने वाले एक मात्र टेस्ट से पहले झटका लगा है, क्योंकि अनुभवी तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए बाहर हो गई हैं। उनकी जगह काश्वी गौतम को लिया गया है।

रेणुका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों T20I और पहले और तीसरे वनडे में खेली थीं, लेकिन टीम ने कन्फर्म किया है कि दाएं हाथ की यह तेज गेंदबाज शुक्रवार से WACA ग्राउंड पर होने वाले चार दिन के मैच में नहीं खेलेंगी ताकि "अपना वर्कलोड बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें।" उन्होंने T20I में चार विकेट लिए और खेले गए दो वनडे में एक विकेट लिया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक रेणुका की जगह टीम में साथी तेज गेंदबाज बॉलर काश्वी गौतम को शामिल किया जाएगा। BCCI की रिलीज में कहा गया, 'टीम इंडिया की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर पर्थ के WACA ग्राउंड पर होने वाले एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गई हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महिला के खिलाफ चल रही मल्टी-फॉर्मेट सीरीज का हिस्सा है। अपने वर्कलोड को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए रेणुका को आराम करने की सलाह दी गई है और वह पिंक-बॉल टेस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। BCCI की मेडिकल टीम रेणुका की फिटनेस प्रोग्रेस पर करीब से नजर रखेगी।'

BCCI रिलीज में आगे कहा गया, 'महिला सिलेक्शन कमेटी ने काश्वी गौतम को उनकी जगह चुना है। काश्वी चल रही मल्टी-फॉर्मेट सीरीज में वनडे टीम का भी हिस्सा थीं।' वनडे में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मल्टी-फॉर्मेट सीरीज में 8-4 की अजेय बढ़त बना ली है। हालांकि, भारत ने पहले T20I सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली थी।

भारतीय महिला टेस्ट टीम :

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, प्रतीक रावल, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा छेत्री (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, सायाली सतघरे, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, काश्वी गौतम, वैष्णवी शर्मा।