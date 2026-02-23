Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भारत की 76 रन की हार के बाद एक और बयान सुर्खियों में आ गया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को लेकर दिए गए अपने ‘स्लॉगर’ कमेंट पर सफाई दी है। आमिर ने कहा कि उनका इरादा युवा बल्लेबाज को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि वह तकनीकी पहलुओं पर बात कर रहे थे। उन्होंने अभिषेक को सार्वजनिक संदेश भी दिया और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी।

‘स्लॉगर’ बयान से मचा था बवाल

कुछ दिन पहले मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को ‘स्लॉगर’ कहा था। उनका तर्क था कि युवा बल्लेबाज के पास मुश्किल परिस्थितियों में गुणवत्ता वाली गेंदबाज़ी का सामना करने के लिए पर्याप्त रक्षात्मक तकनीक नहीं है। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई प्रशंसकों और पूर्व खिलाड़ियों ने इसे अनावश्यक और कठोर बताया। हालांकि आमिर ने अब स्पष्ट किया है कि उन्होंने यह शब्द तकनीकी विश्लेषण के संदर्भ में इस्तेमाल किया था।

हार के बाद आई नई प्रतिक्रिया

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में भारत 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 111 रन पर सिमट गया। अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में 15 रन बनाए, लेकिन वह प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। मैच के बाद एक पाकिस्तानी टीवी चैनल से बातचीत में आमिर ने कहा, 'मैं एक गेंदबाज के नजरिए से उनकी तकनीक पर बात कर रहा था। लोगों को ‘स्लॉगर’ शब्द से आपत्ति हुई, लेकिन मेरा मकसद उन्हें कमतर आंकना नहीं था।' 

तकनीक और धैर्य पर जोर

आमिर ने विस्तार से समझाया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाज़ की तकनीक जल्दी उजागर हो जाती है। उनके मुताबिक, अभिषेक ने जो रन बनाए, वे ज्यादातर एक ही दिशा में और अपेक्षाकृत ढीली गेंदों पर आए। उन्होंने कहा, 'जब रबाडा ने अच्छी गेंदबाज़ी शुरू की, तो वह उसे समझ नहीं पाए। एक मजबूत टीम और अच्छे गेंदबाज़ उनकी तकनीक को फंसा सकते हैं।' हालांकि आमिर ने यह भी माना कि अभिषेक का आत्मविश्वास काबिल-ए-तारीफ है और लगातार डक आउट के बाद भी वह सकारात्मक सोच के साथ खेलते हैं।

अभिषेक के लिए सार्वजनिक संदेश

आमिर ने खुद को एक सीनियर खिलाड़ी बताते हुए युवा बल्लेबाज़ को सलाह दी। उन्होंने कहा, 'अगर मेरा संदेश उन तक पहुंचे, तो मैं कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। गेंद को उसकी मेरिट पर खेलना चाहिए।' उन्होंने जोड़ा कि अभिषेक के पास भरपूर प्रतिभा है, लेकिन यह उन पर निर्भर करता है कि वह अपने कौशल का उपयोग किस तरह करते हैं। आमिर का मानना है कि सही संतुलन और धैर्य के साथ अभिषेक लंबी पारी खेल सकते हैं और आलोचनाओं का जवाब प्रदर्शन से दे सकते हैं।
 