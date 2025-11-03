मुंबई: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आखिरकार इतिहास रच दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।

इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व कप्तान मिताली राज ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह पल उनके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है।

मिताली ने एक्स पर लिखा, 'विश्व चैंपियन! इस पल का सपना मैंने बीस साल से देखा था... आज वो सपना सच हो गया।'

'2005 की हार से लेकर 2017 की लड़ाई तक, हर आंसू, हर त्याग और हर वो लड़की जिसने यह विश्वास किया कि हम भी यहां के हैं — सब कुछ आज रंग लाया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, उन्होंने हर दिल जीत लिया। जय हिंद!'

टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन

फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शैफाली वर्मा (87 रन) और दीप्ति शर्मा (58 रन) की शानदार पारियों की बदौलत 299 रन का लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 246 रन पर ढेर हो गई।

लंबे इंतजार का अंत

भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले टीम 2005 और 2017 के फाइनल तक पहुंची थी लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था। इस जीत के साथ भारत इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद चौथी ऐसी टीम बन गई है जिसने यह खिताब जीता।