नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम का 2026 का शेड्यूल रोमांचक मुकाबलों और बड़े टूर्नामेंट्स से भरा है। इस साल पुरुष और महिला टी20 विश्व कप के साथ-साथ एशियाई खेल प्रमुख आकर्षण होंगे। इसके अलावा भारत की सभी फॉर्मेट में द्विपक्षीय सीरीज की पूरी सूची भी शामिल है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों के लिए साल बेहद व्यस्त और दिलचस्प रहेगा।

जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज

चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में जीत के साथ 2025 की शानदार सफलता के बाद, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 2026 की शुरुआत जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू व्हाइट-बॉल सीरीज से करेगी। इस सीरीज में पांच टी20 और तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। यह सीरीज टी20 विश्व कप से पहले टीम के संयोजन और खिलाड़ी चयन की दिशा तय करने का अवसर प्रदान करेगी।

फरवरी-मार्च में पुरुष टी20 विश्व कप

फरवरी-मार्च में भारत में आयोजित होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 2024 में रोहित शर्मा की अगुवाई में जीते गए खिताब का बचाव करेगी। पिछली बार जब भारत ने पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी की थी, तब वेस्टइंडीज ने खिताब जीता था और सेमीफाइनल में भारत को उनसे हार का सामना करना पड़ा था।

IPL और टेस्ट क्रिकेट की रणनीति

मार्च से मई तक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का दबदबा रहेगा, इस दौरान कोई अंतरराष्ट्रीय मैच निर्धारित नहीं है। इसके बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के हिस्से के रूप में कम से कम चार रेड-बॉल मैच खेलेगी, जिसमें श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो-दो टेस्ट मैच की अवे सीरीज शामिल है।

महिला क्रिकेट और वूमेंस प्रीमियर लीग

महिला क्रिकेट में वूमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) इस बार जनवरी-फरवरी में आयोजित होगी। इसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वह सभी प्रारूपों में मुकाबले खेलेगी। जून-जुलाई में इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत प्रतिस्पर्धा करेगा।

एशियन गेम्स और गोल्ड मेडल की चुनौती

टी20 विश्व कप के बाद, भारत और इंग्लैंड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले पहले वूमेंस टेस्ट मैच में इतिहास रचेंगे। इसके अलावा भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची और नागोया में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगी। इस साल भारतीय क्रिकेट टीम तीनों प्रारूपों में घरेलू और विदेशी मैदानों पर कई द्विपक्षीय सीरीज में प्रतिस्पर्धा करेगी।