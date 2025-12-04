स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले जा रहे पिंक-बॉल टेस्ट की पहली ही दिन रिकॉर्ड बुक को हिला दिया। इंग्लैंड के उप-कप्तान हैरी ब्रुक को आउट करते ही स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

स्टार्क की रिकॉर्ड-ब्रेकिंग स्पेल

पहले दिन स्टार्क ने शुरुआत से ही इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों पर कहर बरपा दिया। पहली ओवर में बेन डकेट को गोल्डन डक पर चलता किया। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ओली पोप को भी बिना खाता खोले आउट किया और दूसरे सेशन में हैरी ब्रुक का विकेट लेकर इतिहास रच दिया। यह विकेट उनका तीसरा शिकार था और इसी के साथ वह लेफ्ट-आर्म पेसरों में नंबर-1 बन गए।

23 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

वसीम अकरम ने 104 टेस्ट में 414 विकेट लिए थे। स्टार्क ने यह उपलब्धि अपने 102वें टेस्ट में हासिल कर ली और वर्तमान में टेस्ट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों की सूची में 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

अगला निशाना—लेफ्ट-आर्म गेंदबाज़ों में सर्वाधिक विकेट

स्टार्क अब श्रीलंका के दिग्गज रंगना हेराथ (433 विकेट) को पछाड़कर लेफ्ट-आर्म गेंदबाज़ों में भी सर्वकालिक नंबर-1 बनने के बेहद करीब हैं। इसके अलावा वे जल्द ही हरभजन सिंह (417 विकेट), शॉन पॉलक (421 विकेट) को भी पीछे छोड़ सकते हैं।