नई दिल्ली : बहरीन के तेज गेंदबाज अली दाऊद ने भूटान के खिलाफ पुरुषों के T20I इतिहास में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7-19 विकेट लेकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। 33 साल के इस तेज गेंदबाज ने मलेशिया के स्याजरुल इदरस के बाद T20I में 7 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं।

उनकी कोशिशों ने गेलेफू में भूटान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पांच मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में बहरीन को 35 रन से जीत दिलाई। तीसरे ओवर में आए दाऊद ने 2 विकेट लिए जिससे मेजबान टीम 11/3 पर लड़खड़ा रही थी फिर देर से लौटे और निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया। पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए दाऊद ने 16वें ओवर में तीन विकेट और अगले ओवर में दो और विकेट लेकर 7-19 का स्कोर बनाया। चौथे विकेट के लिए 67 रन की पार्टनरशिप के बावजूद भूटान 125 रन पर आउट हो गया, जिससे बहरीन जिसने 160/4 बनाए थे, को पांच मैचों की सीरीज़ में 2-1 की बढ़त मिल गई।

दाऊद अब तेज गेंदबाज इदरस से पीछे हैं, जिन्होंने 2023 में बायूमास ओवल में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप एशिया B क्वालिफायर मैच के दौरान चीन के खिलाफ शानदार 7-8 विकेट लिए थे। इत्तेफाक से उनके सभी 7 विकेट बोल्ड आउट हुए थे। सिंगापुर के हर्ष भारद्वाज (2024 में मंगोलिया के खिलाफ 6-3), नाइजीरिया के पीटर अहो (2021 में सिएरा लियोन के खिलाफ 6-5) और भारत के दीपक चाहर (2019 में बांग्लादेश के खिलाफ 6-7) मेन्स T20I फॉर्मेट में टॉप 5 परफॉर्मेंस में शामिल हैं। ICC के फुल मेंबर्स की बात करें तो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर चाहर के नाम पुरुषों के T20I में बेस्ट बॉलिंग फिगर का रिकॉर्ड है, जो नागपुर के VCA स्टेडियम में आया था।

इस स्पेल के साथ दाऊद के 64 T20I में 14.10 के एवरेज से 96 विकेट हो गए हैं। उनका इकॉनमी रेट सिर्फ 5.96 है। भूटान के खिलाफ T20I में उनका पहला पांच विकेट था, इसके अलावा दाऊद ने तीन बार चार विकेट भी लिए हैं।