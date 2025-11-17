नई दिल्ली : इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने भविष्यवाणी की है कि एशेज सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों दो-दो मैच जीतेंगे और एक मैच ड्रॉ रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम पर्थ में होने वाले सीरीज के पहले मैच में जीत हासिल करेगी क्योंकि पैट कमिंस और जोश हेजलवुड मैच से बाहर हो गए हैं।

वॉन ने एक्स पर पोस्ट किया, 'अगर बेन स्टोक्स फिट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी... इंग्लैंड पर्थ में पैट या जोश के बिना जीतेगा... अगर पहले टेस्ट से पूर्व कोई और चोटिल नहीं होता, तो यही मेरी आखिरी भविष्यवाणी है।'

इससे पहले शनिवार को, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हेजलवुड के बाहर होने के बाद एशेज के पहले मैच में इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। कमिंस जहां पीठ की चोट से उबर रहे हैं, वहीं हेजलवुड को बुधवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विक्टोरिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स के शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। वॉन ने कहा था, 'हेजलवुड और कमिंस पहले टेस्ट से बाहर। यह शुरुआती अशुभ संकेत हैं कि बड़ी सीरीज जीतने के लिए जरूरी तेज गेंदबाजी इंग्लैंड के पक्ष में जा रही है। पर्थ में उनके लिए एक अंक आगे जाने का बड़ा मौका है।'

वर्तमान में मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई टीम में एकमात्र पूरी तरह से फिट पहली पसंद के तेज गेंदबाज हैं जिनके बैकअप के रूप में स्कॉट बोलैंड हैं। हेजलवुड की गंभीर चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑलराउंडरों कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को तेज गेंदबाज के रूप में खिलाने पर विचार कर सकता है। कमिंस, एबॉट और हेजलवुड के चोटिल होने के कारण अनकैप्ड तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट अप्रत्याशित रूप से पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। डॉगेट ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद से दो बार पाँच विकेट लिए हैं। एशेज श्रृंखला 21 नवंबर को पर्थ में शुरू होगी और जनवरी 2026 में समाप्त होगी अंतिम टेस्ट 4 जनवरी को सिडनी में शुरू होगा।