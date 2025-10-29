नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अभिषेक अब भारत के लिए तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे, टी20) में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्लार्क ने उन्हें “एब्सोल्यूट सुपरस्टार” बताते हुए कहा कि वह आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का बड़ा चेहरा बन सकते हैं।

अभिषेक फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा हैं। यह सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और यह पहला मौका होगा जब यह युवा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर खेलेगा।

क्लार्क ने कहा, 'मैं अभिषेक शर्मा के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है कि वह भारत के लिए तीनों प्रारूपों में खेलने के लिए तैयार हैं। वह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, बस अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का मौका चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा, 'वह लेफ्ट-हैंड ओपनर हैं, जिनके पास सभी शॉट्स हैं। मैं बेसब्री से देखना चाहता हूं कि वह इस सीरीज में कैसे खेलते हैं। मुझे यकीन है कि वह इस टी20 सीरीज़ के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बनेंगे।'

अभिषेक शर्मा के टी20 आंकड़े

25 वर्षीय अभिषेक शर्मा अब तक 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 849 रन बनाए हैं। उनके नाम दो शतक और पांच अर्धशतक दर्ज हैं। एशिया कप 2025 में वह टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे और भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

अभिषेक भारतीय टीम के टी20 सेटअप में मजबूत स्थान बना चुके हैं, और चयनकर्ता जल्द ही उन्हें वनडे या टेस्ट प्रारूप में आज़माने पर विचार कर सकते हैं।