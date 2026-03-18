स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, जहां मुंबई इंडियंस (MI) अपना पहला मुकाबला 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। इसी बीच रोहित शर्मा की भूमिका को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है—क्या वह इस बार भी Impact Player के तौर पर खेलेंगे?

रोहित शर्मा की भूमिका पर क्या बोले कोच?

MI के हेड कोच माहेला जयवर्धने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि टीम रोहित शर्मा को इस सीजन में ज्यादा समय मैदान पर देखना चाहती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि रोहित को Impact Player के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

IPL 2025 में क्यों बने थे Impact Player?

पिछले सीजन यानी IPL 2025 में रोहित शर्मा को कई बार Impact Player के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके पीछे मुख्य कारण थे: फिटनेस से जुड़ी कुछ छोटी समस्याएं, वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत, उन्हें मुख्य रूप से बल्लेबाज के रूप में उपयोग करना; जयवर्धने ने कहा कि टीम को रोहित की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना पड़ा।

टीम में रोहित का महत्व बरकरार

कोच ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी हैं, चाहे वह मैदान पर हों या बाहर। 'रोहित टीम पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, लेकिन इस साल हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैदान पर रखना चाहते हैं।' इससे साफ है कि MI इस बार रोहित की ऑन-फील्ड मौजूदगी बढ़ाने पर फोकस कर रही है।

क्या IPL 2026 में फिर बन सकते हैं Impact Player?

हालांकि जयवर्धने ने संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर रोहित को फिर Impact Player बनाया जा सकता है। इसके पीछे रणनीति हो सकती है: टीम में कई ऑलराउंडर्स की मौजूदगी, कप्तान को अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प देना, मैच की स्थिति के अनुसार प्लेइंग इलेवन में बदलाव, उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि टीम में रोहित और सूर्यकुमार यादव ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी नहीं करते।

मुंबई इंडियंस का IPL 2026 शेड्यूल

MI vs KKR – 29 मार्च, 7:30 PM, वानखेड़े स्टेडियम

DC vs MI – 4 अप्रैल, 3:30 PM, अरुण जेटली स्टेडियम

RR vs MI – 7 अप्रैल, 7:30 PM, बरसापारा स्टेडियम

MI vs RCB – 12 अप्रैल, 7:30 PM, वानखेड़े स्टेडियम

MI का स्क्वॉड (IPL 2026)

हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिन्ज, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, मयंक मार्कंडे, शेरफेन रदरफोर्ड, अथर्व अंकोलेकर समेत अन्य खिलाड़ी