स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Mumbai Indians के लिए एक नया सितारा उभरकर सामने आया है — अश्वनी कुमार। पंजाब के मोहाली जिले के झंजेरी गांव से आने वाले इस 24 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपनी घातक गेंदबाजी से सबका ध्यान खींच लिया है।

GT के खिलाफ मचाया धमाल

Gujarat Titans के खिलाफ IPL 2026 के मुकाबले में अश्वनी कुमार ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के रूप में उतरे और मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 4 विकेट झटके, जिससे गुजरात की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और MI ने बड़ी जीत दर्ज की।

IPL तक का सफर: 30 लाख से स्टार तक

अश्वनी कुमार की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है।

IPL 2025 में MI ने उन्हें ‘शेर-ए-पंजाब T20’ टूर्नामेंट से खोजा

सिर्फ ₹30 लाख में टीम में शामिल किया

डेब्यू मैच में पहली ही गेंद पर विकेट लेकर सनसनी मचा दी

रिकॉर्ड्स में भी कमाल

अश्वनी कुमार लगातार प्रदर्शन से रिकॉर्ड भी बना रहे हैं।

IPL में दूसरी बार 4 विकेट लेने का कारनामा

2025 और 2026 दोनों सीजन में बेस्ट फिगर: 4/24

यह उनकी निरंतरता और प्रतिभा को दर्शाता है।

कप्तान पांड्या की रणनीति बनी गेम चेंजर

अश्वनी ने अपनी सफलता का श्रेय कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम प्लान को दिया। उन्होंने बताया कि पिच ‘हार्ड लेंथ’ और ‘बैक ऑफ लेंथ’ गेंदों के लिए मददगार थी, जिसके अनुसार उन्होंने शॉर्ट बॉल का शानदार इस्तेमाल किया।

टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक

घरेलू क्रिकेट से IPL तक का सफर तय करने वाले अश्वनी अब टीम इंडिया के लिए भी मजबूत दावेदार बनते जा रहे हैं। तिलक वर्मा के शतक और अश्वनी की गेंदबाजी के दम पर MI पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं।