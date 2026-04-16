स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई इंडियंस (MI) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 24वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक के नाबाद शतक और नमन धीर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए।

मुंबई की शुरुआत खराब रही और 12 रन पर रायन रिकलटन (2) और सूर्यकुमार यादव (0) के विकेट गिर गए। लेकिन तीसरे विकेट के लिए डी कॉक और धीर ने 122 रन की साझेदारी की जिससे टीम को बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिली। डी कॉक ने 60 गेंदों पर कुल 112 रन बनाए जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। वहीं धीर ने 31 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 50 रन की पारी खेली। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। वहीं मार्को जानसेन और शशांक सिंह ने एक-एक विकेट झटका। युजवेंद्र चहल सबसे महंगे साबित हुए जिन्होंने 45 रन दिए और एक भी विकेट नहीं मिला। अब पंजाब के सामने 196 रन का लक्ष्य है।

प्लेइंग XI

मुंबई इंडियंस : क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह

पंजाब किंग्स : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल