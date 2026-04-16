स्पोर्ट्स डेस्क: Virat Kohli ने IPL 2026 में पहली बार इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरते हुए अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। Royal Challengers Bengaluru के स्टार बल्लेबाज ने साफ कहा कि वह अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं, लेकिन धीरे-धीरे अपनी लय में लौट रहे हैं।

इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पहली बार उतरे

कोहली ने 15 अप्रैल को Lucknow Super Giants के खिलाफ मुकाबले में पहली बार इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेला। पिछले मैच में Mumbai Indians के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बावजूद वह फील्डिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह चोट और बीमारी से जूझ रहे थे।

कोहली ने दिया फिटनेस अपडेट

मैच के बाद कोहली ने कहा, 'पिछले मैच से बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन अभी 100% फिट नहीं हूं। पिछले मैच में मेरे घुटने में दर्द था और पिछले 4-5 दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब धीरे-धीरे अपनी बेस्ट फॉर्म में लौट रहा हूं।'

शानदार पारी, लेकिन अधूरा काम

147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने 34 गेंदों में 49 रन बनाए।

6 चौके

1 छक्का

उन्होंने पावरप्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दी, हालांकि वह मैच फिनिश नहीं कर पाए।

मैच खत्म न कर पाने का अफसोस

कोहली ने कहा कि वह मैच खत्म करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 'मैंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अंत तक टिककर मैच खत्म करना चाहता था। पिच धीरे हो गई थी, फिर भी मुझे अंत तक रहना चाहिए था,' उन्होंने कहा।

ऑरेंज कैप पर कब्जा

इस पारी के दम पर कोहली ने Heinrich Klaasen को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली।

कुल रन: 228

पारियां: 5

औसत: 57

स्ट्राइक रेट: 158.33

RCB टॉप पर, अगला मुकाबला DC से

इस जीत के साथ RCB अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है और उसने Rajasthan Royals को पीछे छोड़ दिया है। अब टीम का अगला मुकाबला 18 अप्रैल को Delhi Capitals के खिलाफ एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा।

क्या आगे भी इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे कोहली?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोहली आने वाले मैचों में भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हैं या पूरी तरह फिट होकर फील्डिंग में भी वापसी करते हैं।