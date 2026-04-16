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स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई इंडियंस को श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL 2026 मैच से ठीक पहले एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मैच में नहीं खेले, वे चोट के कारण बाहर हैं। हालात तब और भी पेचीदा हो गए जब MI की कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या ने टॉस के समय बताया कि रोहित अभी कुछ और मैचों के लिए भी वापसी नहीं कर पाएंगे। 

मुंबई इस सीज़न में पहले से ही संघर्ष कर रही है और नौवें स्थान पर अटकी हुई है। अब चोटों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। मिचेल सैंटनर भी चोट के कारण बाहर हैं, जिससे टीम की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। हार्दिक पांड्या ने स्थिति को छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि टीम को एक के बाद एक चोटों का सामना करना पड़ रहा है, पहले रोहित, और अब सैंटनर, जो बीमार हैं इसलिए उन्हें अपनी टीम की लाइन-अप में फिर से बदलाव करना पड़ा है। 

पांड्या ने टॉस के बाद कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन हां, टॉस हारना भी अच्छा ही रहा। (लेकिन क्या अब आगे बढ़ने का समय आ गया है?) हां अब अच्छा क्रिकेट खेलने का समय है, उस (जीत) को हासिल करने का समय है। मुझे लगता है कि हमने ठीक-ठाक क्रिकेट खेला है। बस कुछ ओवरों में हम मौकों का फायदा नहीं उठा पाए और हम उन बड़े पलों को गंवाते रहे। और हम इसी बारे में बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मैच में हम मैदान पर उतरें और यह पक्का करें कि हम उन छोटी-छोटी लड़ाइयों को जीतते रहें।' 

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि पिछले मैच में हमने चार ओवरों में 20 से ज्यादा रन दिए थे। मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट में किसी भी समय, यह स्वीकार्य नहीं है। इसलिए एक ग्रुप के तौर पर, हम इस बात से वाकिफ हैं कि उन ओवरों को नियंत्रित करने और उन्हें हाथ से न जाने देने के लिए हमें क्या करना होगा, ताकि वे बड़े ओवर न बन जाएं। हमने इस बारे में बात की है। हमने इसके बारे में कुछ हद तक प्लान भी बनाया है। देखते हैं आज कैसा रहता है।' 

चोट को लेकर क्या खबर है? क्योंकि आप कुछ चोटों से परेशान रहे हैं? पांड्या ने कहा, हां, रोहित पिछले मैच से बाहर हैं। यह देखने में कुछ मैच लगेंगे कि वह अभी किस स्थिति में हैं। और मिशेल भी बीमार हैं। इसलिए मिशेल सैंटनर भी उपलब्ध नहीं हैं। हमने कुछ बदलाव किए हैं। क्विनी वापस आ रहे हैं और हमारे पास एक नया खिलाड़ी मयंक रावत है। 

इस बीच पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फ़ैसला किया। कोई हैरानी की बात नहीं PBKS ने अपनी पिछली टीम को ही बरकरार रखा है। वे पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हैं और अब तक कोई मैच नहीं हारे हैं। उन्हें सिर्फ KKR के खिलाफ मैच से पॉइंट्स नहीं मिले, जो बारिश की वजह से रद्द हो गया था। आप महसूस कर सकते हैं कि वे एक और जीत हासिल करने के लिए बेताब हैं। 