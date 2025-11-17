नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एडेन मार्कराम ने कहा कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ बिताए समय का भरपूर आनंद लिया और टूर्नामेंट के अगले संस्करण से पहले फ्रैंचाइजी द्वारा रिटेन किए जाने पर बेहद खुश हैं। मार्कराम का पिछला सीजन अच्छा रहा था और उन्होंने 13 मैचों में 34.23 की औसत और 148.83 के स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाए थे जिसमें 5 अर्धशतक शामिल थे। IPL 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए जहां उन्होंने चार विकेट भी लिए, फ्रैंचाइजी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें IPL 2026 के लिए रिटेन किया।

LSG द्वारा रिटेन किए जाने के बाद उनकी भावनाओं के बारे में पूछे जाने पर फ्रैंचाइज़ी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में मार्करम ने कहा, 'हां यह बहुत अच्छा है। मैंने पिछले साल लखनऊ फ्रैंचाइजी के साथ अपने समय का भरपूर आनंद लिया। मैंने कुछ बहुत अच्छी दोस्ती की और टीम के साथ कुछ महीने बिताए। इसलिए मुझे रिटेन किए जाने पर बहुत खुशी है और निश्चित रूप से उनके साथ एक और सीजन का बेसब्री से इंतजार है।'

उनसे यह भी पूछा गया कि टूर्नामेंट के 19वें संस्करण में वह चीजों को कैसे अलग तरीके से देखना पसंद करेंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, 'IPL में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा होना होगा। मुझे नहीं लगता कि हम पिछले सीजन में बहुत पीछे थे। यहां-वहां कुछ पल और कुछ परिणाम अलग दिखते। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, आप नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुके होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से किसी भी चीज को ज़्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने जो चीजें अच्छी कीं, उन्हें फिर से करने की कोशिश करें और कुछ और महत्वपूर्ण क्षण जीतें। इससे पहले कि आप जानते हैं, मुझे लगता है कि प्रतियोगिता हमारे लिए वास्तव में आशाजनक है।'

अपने दस्ते और नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण समायोजन के बावजूद LSG को IPL 2025 में बेहतर परिणाम नहीं मिले। ऋषभ पंत ने केएल राहुल से कप्तान के रूप में पदभार संभाला, जहीर खान ने टीम के संरक्षक के रूप में कदम रखा। फिर भी, टीम एक बार फिर प्लेऑफ से चूक गई, अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही, एक परिणाम जिसने पिछले सीजन के उनके प्रदर्शन को प्रतिबिंबित किया। टीम ने लीग चरण के अंत में लगातार मैच गंवाए जिससे उन्हें नॉकआउट में जगह गंवानी पड़ी। LSG का लक्ष्य नीलामी से पहले टीम में प्रमुख बदलाव करके अगले सीजन में वापसी करना है।

