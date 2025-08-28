स्पोर्ट्स डेस्क: अपनी तेज गति से बेहतरीन बल्लेबाजो को परेशान करने की क्षमता के लिए मशहूर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने उन बल्लेबाजो के बारे में बताया है जिन्होंने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा परेशान किया। 35 वर्षीय वुड ने स्वीकार किया कि उनकी सूची में भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली सबसे ऊपर है।

वुड ने भारत के मौजूदा वनडे कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की और उन्हें अब तक के सबसे मुश्किल बल्लेबाजो में से एक बताया। इस तेज गेंदबाज ने माना कि उन्हें अक्सर लगता था कि शॉर्ट बॉलिंग के साथ रोहित के खिलाफ उनके पास मौका है, लेकिन भारतीय ओपनर ने शॉर्ट बॉलिंग पर शानदार छक्के लगाए।

वुड ने कहा, 'अपने करियर के अलग-अलग पड़ावो पर, मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा। मुश्किल इसलिए क्योंकि शॉर्ट बॉल के सामने आपको लगता है कि आपके पास उन्हें आउट करने का मौका है, लेकिन अगर वो उस दिन लय में हो तो वो धुआंधार बल्लेबाजी करते है। इसलिए वो मुश्किल थे। मुझे हमेशा लगता था कि उनका बल्ला बड़ा है, बस चौड़ा होता जा रहा है।'

रोहित के साथ वुड ने विराट कोहली को आउट करने वाले सबसे मुश्किल बल्लेबाजो में गिना। इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने कहा कि भले ही कोहली ने अपने करियर के शुरुआती दौर में ऑफ स्टंप के बाहर अपनी कमजोरी महसूस की हो। लेकिन वह इसका फायदा कभी नहीं उठा पाए।

वुड ने आगे कहा, 'कोहली, जाहिर है। अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धी, ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में मुझे लगता था कि चौथे और पांचवे स्टंप पर उसकी कमजोरी है। लेकिन जब भी मैंने उसे वहां गेंदे फेंकी, तो वह एक भी गेंद चूकता नहीं दिखे।'

वुड ने बताया, 'स्मिथ, क्योंकि वह इतने अपरंपरागत है, आपको लगता है कि आप उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर सकते है, लेकिन वह चूकते नही है।'

वुड ने मिशेल मार्श के प्रभाव को भी याद किया, जिन्होंने पिछली एशेज श्रृंखला के दौरान मैनचेस्टर में एक यादगार शतक लगाया था, जिससे मार्श उनके सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वियो की सूची में शामिल हो गए।