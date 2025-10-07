Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (IGPL) के सह संस्थापक युवराज सिंह से मुलाकात की और भारत में गोल्फ के विकास पर चर्चा की। भारतीय गोल्फ संघ (IGU), भारतीय महिला गोल्फ संघ (WGAI) और भारतीय पीजीए के सहयोग से आयोजित देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित गोल्फ लीग आईजीपीएल अगले साल जनवरी में छह शहर आधारित टीम के साथ आयोजित होने वाली है। 

इस टूर्नामेंट में पेशेवर और एमेच्योर दोनों तरह के पुरुष और महिला गोल्फ खिलाड़ी टीम आधारित स्पर्धाओं में एक साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। युवराज ने विज्ञप्ति में कहा, ‘हम माननीय खेल मंत्री के समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं। उनका प्रोत्साहन हमारे लिए भारत भर में गोल्फ को और अधिक सुलभ और लोकप्रिय बनाने के हमारे मिशन को जारी रखने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है।' 

जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, गगनजीत भुल्लर, गौरव घई, शिव कपूर और एसएसपी चौरसिया जैसे अनुभवी भारतीय गोल्फरों ने लीग के पहले सत्र के लिए आइकन खिलाड़ी के रूप में अनुबंध किया है। पिछले महीने आईजीपीएल ने 11 स्पर्धाओं वाला अपना पहला टूर शुरू किया था। यह टूर कई शहरों में आयोजित किया जाएगा और श्रीलंका तथा यूएई में भी टूर्नामेंट होंगे। 

भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर (PGTI) आईजीपीएल को मान्यता नहीं देता और ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स में 17 से 19 सितंबर तक हुए आईजीपीएल के टूर्नामेंट में खेलने के लिए ओलंपिक और एशियाई टूर विजेता भुल्लर, अमनराज, हरेंद्र गुप्ता, करणदीप कोच्चर और सचिन बैसोया जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठा चुका है। आईजीपीएल की इस प्रतियोगिता की तारीखें पीजीटीआई के चेन्नई ओपन से टकरा रहीं थी। 
 