जमशेदपुर : टाटा स्टील ग्रुप और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) ने टाटा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की घोषणा की है जो 25 से 28 दिसंबर, 2025 तक जमशेदपुर में आयोजित किया जाएगा। यह चार दिवसीय टूर्नामेंट जमशेदपुर के बेल्डीह और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में 2 करोड़ रुपए का प्राइज पर्स है और यह 2025 पीजीटीआई सीजन का आखिरी चरण है। इस टूर्नामेंट में 126 प्रोफेशनल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह इवेंट स्ट्रोक-प्ले फॉर्मेट में खेला जाएगा जिसमें 18 होल के चार राउंड होंगे। टॉप 50 खिलाड़ी और टाई वाले खिलाड़ी दो राउंड के बाद कट में जगह बनाएंगे। टाटा ओपन दुनिया के उन दुर्लभ इवेंट्स में से एक है जो दो जगहों पर खेला जाता है।

इवेंट का फॉर्मेट इस प्रकार है :

पहले राउंड में आधे खिलाड़ी बेल्डीह गोल्फ क्लब में अपने 18 होल खेलेंगे।

दूसरे आधे खिलाड़ी गोलमुरी गोल्फ क्लब में अपने 18 होल खेलेंगे।

दूसरे राउंड में दोनों आधे खिलाड़ी जगह बदल लेंगे (जिन्होंने पहले राउंड में बेल्डीह में खेला था, वे दूसरे राउंड में गोलमुरी में अठारह होल खेलेंगे और इसके विपरीत)।

तीसरे और चौथे राउंड में कट लागू होने के बाद लीडिंग ग्रुप गोलमुरी से टी ऑफ करेंगे और बेल्डीह जाने से पहले गोलमुरी में अपने पहले नौ होल खेलेंगे और फिर बेल्डीह में अपने दूसरे नौ होल खेलेंगे।

टॉप भारतीय प्रोफेशनल खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

इस टूर्नामेंट में कुछ टॉप भारतीय प्रोफेशनल खिलाड़ी जैसे 2025 पीजीटीआई ऑडर्र ऑफ मेरिट चैंपियन युवराज संधू, 2024 पीजीटीआई ऑडर्र ऑफ मेरिट चैंपियन वीर अहलावत, शौर्य भट्टाचार्य, अर्जुन प्रसाद, मनु गंडास, अंगद चीमा, ओम प्रकाश चौहान (पूर्व चैंपियन), अजीतेश संधू, राशिद खान, खलिन जोशी और चिक्करंगप्पा हिस्सा लेंगे।

इस फील्ड के टॉप विदेशी खिलाड़ी श्रीलंका के एन थंगाराजा और मिथुन परेरा (पूर्व चैंपियन), बांग्लादेश के एमडी सिद्दीकुर रहमान और जमाल हुसैन, चेक गणराज्य के स्टेपन डेनेक, अमेरिकी कोइचिरो सातो, नेपाल के सुभाष तमांग और युगांडा के जोशुआ सील हैं। ओम प्रकाश चौहान और मिथुन परेरा के अलावा, इस फील्ड में अन्य पूर्व टाटा ओपन चैंपियन हैं मुकेश कुमार, शमीम खान और गुरकी शेरगिल।

स्थानीय चुनौती का नेतृत्व प्रोफेशनल कुरुश हीरजी करेंगे। दोनों जगहें, बेल्डीह और गोलमुरी गोल्फ कोर्स, हरे-भरे, सुंदर और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हैं, जिनके बैकग्राउंड में खूबसूरत दलमा पहाड़यिाँ हैं। जहां बेल्डीह गोल्फ कोर्स में लंबे फेयरवे हैं, वहीं गोलमुरी गोल्फ कोर्स एक छोटा, ज़्यादा हरा-भरा, बुटीक कोर्स है जो गोल्फरों को गलती की कोई गुंजाइश नहीं देता।